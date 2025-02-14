РФ возобновила наступление на Покровск: первые подробности

Российские захватчики возобновили наступательные действия в районе города Покровска Донецкой области, заявил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников

"Россияне продолжают вводить в бой дефицитную бронетехнику на Покровском направлении", – сообщил военный "Алекс".

По словам офицера ВСУ, в районе населенного пункта Новоелизаветовка россияне пытались штурмовать украинские позиции с помощью бронированной техники. В частности, враг атаковал с помощью танков, БТРов, легковых автомобилей и мотоциклов.

Почти вся пехота россиян была ликвидирована или получила ранения, рассказал он.

"Танчик врага уничтожен, БТР – уничтожен, легковой автомобиль также уничтожен", – добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Дональд Трамп также сказал, что планирует часто общаться по телефону с Владимиром Путиным, после первой встречи в Саудовской Аравии могут быть следующие встречи. "Я могу сказать с большой уверенностью, что Путин хочет, чтобы война закончилась", — заявил президент США. Дональд Трамп также считает, что Украина должна отказаться от членства в НАТО.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что события в треугольнике США-Россия-Украина начали двигаться стремительно и даже головокружительно, отметил политолог Владимир Фесенко. "Кто-то уже ожидает, что завтра будет мир, а кто-то в панике, что Трамп задружится с Путиным и заставит нас к миру на российских условиях. Советую всем немного успокоиться. С Путиным и, особенно с Трампом, завтра может быть иначе, чем сегодня, а тем более вчера. И то, что они говорят не значит, что именно так и говорит, значит именно и так.