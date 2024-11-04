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РФ возобновила наступление на Харьковщине: что известно

Россияне попытались наступать в районе Волчанска

4 ноября 2024, 23:50
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Марьян Ощановский

Российские захватчики возобновили штурмовые действия в районе города Волчанск в Харьковской области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ возобновила наступление на Харьковщине: что известно

РФ снова наступает в Харьковской области. Фото из открытых источников

"В окрестностях Волчанска был штурм. ВСУ уничтожили 4 единицы вражеской техники, 23 противника – "200-е", одного россиянина украинские военные взяли в плен", — сообщил военный "Алекс".

Офицер ВСУ отметил, что враг продолжает штурмы в окрестностях Волчанска и, вероятно, соответствующая тенденция продолжится.

"Скорее всего, тенденция со штурмами противника будет идти только по нарастающей, поскольку листьев уже нет и выпал снег", — подчеркнул он.

Офицер ВСУ добавил, что изменение погоды позволяет россиянам снова применять технику.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в украинской армии достаточно солдат, чтобы воевать еще 6-12 месяцев. Затем в ВСУ начнется острая нехватка личного состава, пишет The New York Times со ссылкой на Пентагон. NYT пишет, что представители американских военных и разведывательных служб пришли к выводу, что война в Украине больше не является безвыходной ситуацией, поскольку Россия добивается устойчивых успехов, а чувство пессимизма в Киеве и Вашингтоне усиливается.

Кроме того, портал "Комментарии " рассказывал, что войска КНДР, которые будут вовлечены в боевые действия против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники, считает разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании. Отмечается, что северокорейские войска, которые будут вовлечены в боевые действия против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники. По данным британского Минобороны, около 10 тысяч военнослужащих КНДР уже находятся на территории России, а некоторые из них развернуты в Курской области.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/4133
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