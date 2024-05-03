РФ во время саммита мира может пойти в наступление. Кто под угрозой

Украина в Швейцарии на саммите мира будет представлять "формулу мира" президента Владимира Зеленского, которая предусматривает восстановление целостности страны в границах 1991 года. Но правда в том, говорит Александр Коваленко, что Россия добровольно не отдаст захваченные территории и мир ей вообще не нужен. Как подчеркнул эксперт, об этом свидетельствуют действия захватчиков на фронте.

Саммит мира

Более того, говорит Коваленко, именно 15-16 июня следует ожидать пик наступательной кампании захватчиков на Часов Як. А после инаугурации российского диктатора Владимира Путина с большой долей вероятности можно ожидать проведения мобилизации в РФ.

"И это говорит о том, что Россия не намерена ни о чём договариваться, тем более на тех условиях, которые выдвигает Украина", — заявил Коваленко.

В то же время он считает, что саммит мира выгоден Украине в контексте геополитики. Киев хочет сформировать альянс из стран, которые будут поддерживать именно формулу мира президента Владимира Зеленского. То есть, главная цель добиться, чтобы при любых обсуждениях мира с РФ возвращение украинских территорий стало константой.

При этом Коваленко отмечает, что не стоит ждать каких-то быстрых результатов в вопросе прекращения войны в Украине сразу же после завершения саммита в Швейцарии. По его словам, речь идёт о достаточно долгосрочном процессе, который будет формировать условия для капитуляции России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на самом деле Россия боится проведения саммита мира, поэтому хочет его сорвать. Одной из причин такого страха является опасение, что на этой встрече будут разрушены все мифы, которые создала и успешно продвигала Россия о войне в Украине.



