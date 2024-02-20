РФ вербует на войну заключенных женщин: что известно

В России активно проходит вербовка заключенных женщин для участия в войне против Украины.

Россия втягивает в войну женщин, отбывающих наказание. Фото из открытых источников

По данным Центра национального сопротивления, в последние месяцы Минобороны РФ проводит работу с заключенными в женских исправительных колониях в разных регионах России.

Сообщается, что во время визитов женщинам предлагают подписать контракт на год. При этом им предлагают в основном боевые вакансии, в том числе должности снайперов и штурмовиков.

После подписания контракта женщин с тюрем отправляют на прохождение двухмесячной программы обучения.

По информации Центра сопротивления, завербованные женщины получают помилование по окончании контракта.

Центр национального сопротивления призвал передавать информацию о том, как и где враг вербует наемников для войны против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Чехии нашли в третьих странах сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, которые могут помочь Украине за считанные недели преодолеть снарядный голод. Для этого Киеву необходимо заручиться финансовой поддержкой США, Германии, Швеции и других стран. План обеспечения Украины артиллерийскими снарядами на Мюнхенской конференции безопасности озвучил президент Чехии Петр Павел.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что гибель российского оппозиционера Алексея Навального свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин – агрессивное лицо. Поэтому США должны приложить максимальные усилия для помощи Украине. Соответствующую позицию на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским озвучила вице-президент США Камалла Харрис.



