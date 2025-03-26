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РФ в Совбезе ООН оболгала Украину и заявила, что готова решать «конфликт» военным путем

РФ обвинила Украину в нарушении договорённостей и стремлении обмануться Трампа и Путина

26 марта 2025, 18:13 comments2076
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Ткачик Олеся

Как заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия якобы полностью готова к тому, чтобы решить "конфликт" в Украине военным путем. В то же время, он добавил, что Москва якобы все же предпочитает урегулировать его с помощью дипломатии.

РФ в Совбезе ООН оболгала Украину и заявила, что готова решать «конфликт» военным путем

Дмитрий Полянский

"Сегодня благодаря усилиям президентов России и США появился реальный шанс на то, чтобы это решение было дипломатическим и десятки, если не сотни тысяч, жизней простых украинцев были спасены. Остается, разумеется, и военный сценарий. И к его реализации мы тоже готовы. Но мы предпочитаем мир и дипломатию", — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

Помимо этого, он обвинил Украину в том, что Украина якобы наносит удары по объектам энергетики РФ и таким образом пытается сорвать мирные договоренности, а также продемонстрировать свою недоговороспособность.

"Киев, согласившись на словах на энергетическое перемирие, продолжает планировать и осуществлять удары по энергетической инфраструктуре России, пытаясь обмануть таким образом и нас, и Соединенные Штаты Америки. Совершенно очевидно, что подобными действиями он стремится сорвать любые мирные договоренности, наглядно демонстрируя свою недоговороспособность", — сказал Полянский.

При этом известно, что Россия опять налгала, ведь именно она почти два десятка раз с момента установления перемирия нанесла удары по объектам энергетики в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Офисе президента рассказали о том, что они предупреждали американских переговорщиков о том, что россияне всегда лгут и нарушают обязательства. Также заместитель главы ОП заявил, что Украина будет отвечать РФ на все обстрелы.




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Источник: https://tass.ru/politika/23513779
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