РФ в Совбезе ООН оболгала Украину и заявила, что готова решать «конфликт» военным путем

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Ткачик Олеся
Как заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия якобы полностью готова к тому, чтобы решить "конфликт" в Украине военным путем. В то же время, он добавил, что Москва якобы все же предпочитает урегулировать его с помощью дипломатии.
Дмитрий Полянский
Помимо этого, он обвинил Украину в том, что Украина якобы наносит удары по объектам энергетики РФ и таким образом пытается сорвать мирные договоренности, а также продемонстрировать свою недоговороспособность.
При этом известно, что Россия опять налгала, ведь именно она почти два десятка раз с момента установления перемирия нанесла удары по объектам энергетики в Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Офисе президента рассказали о том, что они предупреждали американских переговорщиков о том, что россияне всегда лгут и нарушают обязательства. Также заместитель главы ОП заявил, что Украина будет отвечать РФ на все обстрелы.
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