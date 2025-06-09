РФ в очередной раз массированно атаковала Украину ракетами и дронами: одному из регионов досталось больше всего

В ночь на 9 июня Ровенская область подверглась комбинированной воздушной атаке со стороны российских войск. По предварительным данным, в результате этого обстрела пострадало по меньшей мере одно гражданское лицо. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль в своем официальном обращении.

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"Ночь была чрезвычайно сложной для всей Ровенщины. Враг нанес масштабный воздушный удар, в результате чего получил раненый гражданский", — отметил глава ОВА.

Он также поблагодарил украинские силы противовоздушной обороны за профессиональную работу, которая позволила уничтожить значительную часть вражеских объектов в воздухе и уменьшить масштабы разрушений.

Коваль отметил, что на местах попадания оперативно работают представители Сил обороны, спасательные службы, полиция и другие экстренные службы. Все последствия атаки еще уточняются, более подробную информацию обещают предоставить впоследствии.

Напомним, что в ночь с 8 на 9 июня по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога в связи с очередной волной российских атак. Россия сначала применила ударные беспилотники (БПЛА), впоследствии крылатые ракеты, которые, по данным Воздушных сил, были запущены с территории Брянской области. Хотя конкретный тип вооружения пока не уточняется, атаки носили масштабный характер.

В Киеве и области работала ПВО, были зафиксированы взрывы. В столице в результате атаки повреждено офисное здание, о чем сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. В Ровно также прогремели взрывы, вызванные действиями враждебных БПЛА, после чего зафиксированы повторные взрывы в регионе.

Портал "Комментарии" уже писал , что московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт считает, что ночной масштабный обстрел Украины, который Кремль объясняет "террористическими актами", может стать лишь началом дальнейшей эскалации.