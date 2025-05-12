РФ в любой момент денонсирует все то, о чем договорятся в Стамбуле: детали

Президент Владимир Зеленский анонсировал готовность прибыть 15 мая в Стамбул на переговоры и призвал к тому же кремлевского диктатора Владимира Путина. Однако, по мнению политолога Романа Пономаренко, вероятность прибытия Путина — минимальна.

Переговоры Украины и РФ

"Напомню, что в РФ неоднократно заявляли и продолжают заявлять о нелегитимности Зеленского, намекая на то, что любые соглашения, подписанные с ним, являются недействительными. Из-за этого у нас имеется бомба замедленного действия, когда РФ в будущем в любой момент может денонсировать любые договоренности с Украиной, ссылаясь на нелегитимность подписанта", — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что вектор событий выглядит следующим образом: перемирия на фронте в ближайшее время не будет, то есть боевые действия будут продолжаться.

Пономаренко уверен, что даже несмотря на это, переговоры в Стамбуле все равно начнутся, будь то 15 мая или позже. Быстрыми они не будут, вероятно, растянутся на несколько месяцев с перерывами, добавил эксперт.

По прогнозу эксперта, в ближайшее время нас ожидает активизация наступательных действий ВС РФ на основных направлениях, что должно стать главным рычагом давления на Украину.

"Поэтому многое будет зависеть от военной ситуации. Потому что даже если США введут против РФ какие-то санкции, но при этом враг будет иметь успехи на фронте, не стоит ожидать уступчивости РФ, даже если их экономика будет рушиться", — подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ уже намекнули на то, что Путин не поедет в Стамбул на переговоры с Зеленским. В частности, в Радфеде РФ заявили, что никто так быстро не готовит встречи на столь высоком уровне.



