РФ в любой момент денонсирует все то, о чем договорятся в Стамбуле: детали

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский анонсировал готовность прибыть 15 мая в Стамбул на переговоры и призвал к тому же кремлевского диктатора Владимира Путина. Однако, по мнению политолога Романа Пономаренко, вероятность прибытия Путина — минимальна.
Переговоры Украины и РФ
При этом он подчеркнул, что вектор событий выглядит следующим образом: перемирия на фронте в ближайшее время не будет, то есть боевые действия будут продолжаться.
Пономаренко уверен, что даже несмотря на это, переговоры в Стамбуле все равно начнутся, будь то 15 мая или позже. Быстрыми они не будут, вероятно, растянутся на несколько месяцев с перерывами, добавил эксперт.
По прогнозу эксперта, в ближайшее время нас ожидает активизация наступательных действий ВС РФ на основных направлениях, что должно стать главным рычагом давления на Украину.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ уже намекнули на то, что Путин не поедет в Стамбул на переговоры с Зеленским. В частности, в Радфеде РФ заявили, что никто так быстро не готовит встречи на столь высоком уровне.
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