РФ уже в 7 км от важного города: военный говорит об угрозе повторной оккупации и странных приоритетах командования

Российские войска продолжают наступательные действия на Лиманском направлении, пытаясь перехватить контроль над логистическими путями сил обороны, и уже подошли к Лиману на расстояние около 7 км.

Наступление РФ на Лиман (фото из открытых источников)

Об этом сообщил командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"На Лиманском направлении хороших прогнозов пока нет. В первую очередь враг работает над контролем наших логистических путей, в результате чего может продвигаться. Последние дни активно работает к северу от города и приблизился к Лиману на расстояние 7 км", — отметил он.

Бунятов подчеркнул, что первоочередной задачей является уничтожение вражеских экипажей БПЛА. При этом он обратил внимание на странную, по его мнению, тенденцию в использовании высокоточного оружия.

"Командование готово тратить HIMARS на враждебное скопление пехоты из 30–50 человек, но цель "экипаж ФПВ", который за неделю может поразить примерно такое же количество нашей пехоты или перекрыть логистику, что приведет к продвижению врага, считает нецелесообразной", — отметил Осман.

В то же время, он добавил, что противник считает украинские экипажи БпЛА приоритетными объектами и, кроме стандартных средств, регулярно применяет против них авиацию.

