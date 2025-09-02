РФ уже в 7 км от важного города: военный говорит об угрозе повторной оккупации и странных приоритетах командования

Рубрики
Российские войска продолжают наступательные действия на Лиманском направлении, пытаясь перехватить контроль над логистическими путями сил обороны, и уже подошли к Лиману на расстояние около 7 км.
Наступление РФ на Лиман (фото из открытых источников)
Об этом сообщил командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".
Бунятов подчеркнул, что первоочередной задачей является уничтожение вражеских экипажей БПЛА. При этом он обратил внимание на странную, по его мнению, тенденцию в использовании высокоточного оружия.
В то же время, он добавил, что противник считает украинские экипажи БпЛА приоритетными объектами и, кроме стандартных средств, регулярно применяет против них авиацию.
В то же время, он добавил, что противник считает украинские экипажи БпЛА приоритетными объектами и, кроме стандартных средств, регулярно применяет против них авиацию.