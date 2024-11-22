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РФ уже начала штурмы: военный командир заявил о серьезной угрозе для Запорожской области

Белецкий предупредил, что Запорожская область – чрезвычайно опасное направление.

22 ноября 2024, 19:50
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Лиля Воробьева

Оккупанты, вероятно, готовятся к наступательным действиям в Запорожской области. Об этом в интервью Украинской правде рассказал Андрей Билецкий, командир Третьей штурмовой бригады, одного из ведущих боевых подразделений Украины.

РФ уже начала штурмы: военный командир заявил о серьезной угрозе для Запорожской области

Андрей Белецкий (фото из открытых источников)

Белецкий отметил, что российские силы уже начали штурмовые действия западнее Великой Новоселки, которая находится в западной части Донецкой области, вблизи административной границы с Запорожской. Он подчеркнул стратегическую важность Великой Новоселки как узла обороны юга Украины.

По его словам, российские войска добились ограниченного успеха, захватив Ровнополь и частично продвигаясь в направлении Гуляйполя.

"То, что знаю от знакомых комбригов: похоже, что противник будет пробовать наступать. Наступление у Великой Новоселки помогает врагу закончить первоочередную операцию – оккупацию Курахового ", – говорит Белецкий.

Белецкий также предупредил о высокой угрозе Запорожского направления. Он обратил внимание на равнинный характер местности, где почти нет больших населенных пунктов.

И наши, скажем так, все коммуникации вытянуты с запада на восток. Их можно перерезать. Это для нас может быть действительно значимой проблемой для всего Донбасса. Насколько я знаю, последние несколько недель мы активно там начали усиливать как группировки, так и фортификационные усилия. , которых недостаточно. Но я не знаю ни состава группировки противника, ни намерений. противника в полном объеме, точно так же, как и состав нашей группировки", – подытожил военный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ терроризирует Запорожскую область . Российские войска в ночь на 12 ноября нанесли несколько авиаударов по Запорожской области. В результате одной из атак врага в многоэтажке заблокированы люди. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2024/11/22/7485754/
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