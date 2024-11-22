РФ уже начала штурмы: военный командир заявил о серьезной угрозе для Запорожской области

Оккупанты, вероятно, готовятся к наступательным действиям в Запорожской области. Об этом в интервью Украинской правде рассказал Андрей Билецкий, командир Третьей штурмовой бригады, одного из ведущих боевых подразделений Украины.

Андрей Белецкий (фото из открытых источников)

Белецкий отметил, что российские силы уже начали штурмовые действия западнее Великой Новоселки, которая находится в западной части Донецкой области, вблизи административной границы с Запорожской. Он подчеркнул стратегическую важность Великой Новоселки как узла обороны юга Украины.

По его словам, российские войска добились ограниченного успеха, захватив Ровнополь и частично продвигаясь в направлении Гуляйполя.

"То, что знаю от знакомых комбригов: похоже, что противник будет пробовать наступать. Наступление у Великой Новоселки помогает врагу закончить первоочередную операцию – оккупацию Курахового ", – говорит Белецкий.

Белецкий также предупредил о высокой угрозе Запорожского направления. Он обратил внимание на равнинный характер местности, где почти нет больших населенных пунктов.

И наши, скажем так, все коммуникации вытянуты с запада на восток. Их можно перерезать. Это для нас может быть действительно значимой проблемой для всего Донбасса. Насколько я знаю, последние несколько недель мы активно там начали усиливать как группировки, так и фортификационные усилия. , которых недостаточно. Но я не знаю ни состава группировки противника, ни намерений. противника в полном объеме, точно так же, как и состав нашей группировки", – подытожил военный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ терроризирует Запорожскую область . Российские войска в ночь на 12 ноября нанесли несколько авиаударов по Запорожской области. В результате одной из атак врага в многоэтажке заблокированы люди. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.