РФ увеличила количество ударов по Украине «шахедами»: какую цель преследует враг

В последнее время Россия активизировала использование дронов-камикадзе типа "Шахед" для атак на территории Украины. Это может свидетельствовать об увеличении поставок из Ирана и росте собственного производства этих беспилотников. Еще в 2023 году российское руководство заявляло о планах нарастить изготовление БПЛА, пояснил в эфире 24 канала руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Шахед

По его словам, увеличение количества ударов "Шахедами" свидетельствует о попытке России компенсировать дефицит крылатых ракет, чтобы продолжать массовые обстрелы украинской территории.

"Пока это накапливают ракеты. Пока это занимает время, используют "Шахеды", которые дешевле и способны добиваться каких-то результатов. Приблизительно 80% сбивается, другие — где-то падают, что-то разрушают и наносят определенный ущерб прежде гражданским, что очень досадно", — отметил эксперт .

Мусиенко подчеркнул, что враг ищет способ продолжать атаки, делая их более массовыми и менее затратными. "Шахеды" является единственным решением, которое Россия может использовать без задержек в поставках и производстве.

Что касается ракет, то хотя есть сообщения об увеличении их производства, для этого также нужно время. Атаки должны продолжаться, поскольку одна из целей врага – психологическое давление и террор против мирного населения, подчеркнул Мусиенко.

"Как только есть возможность запускать такое количество "Шахедов", они это делают", — отметил эксперт.

Впрочем, по его словам, другая цель таких атак — попытаться перегрузить и истощить украинскую систему ПВО, заставляя использовать не только зенитные установки и Gepard, но и дорогостоящие ракеты для сбивания БПЛА.

Александр Мусиенко прогнозирует, что активность с использованием "Шахедов" может пойти на убыль. Если количество дронов-камикадзе уменьшится, это может означать, что Россия достигла своей цели продемонстрировать возможность поддерживать высокий уровень атак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Киев недавно атаковали более 15 дронов.



