РФ увеличила группировку ракетоносителей в Черном море: есть ли новая угроза с моря

Нашему государству с моря теперь угрожают десятки крылатых ракет. Об этом предупреждают в ВСУ. По их информации, сейчас на территории Черного моря военное руководство РФ увеличило свою группировку до 16 военных кораблей, из которых 6 таких морских судов — ракетоносители.

В Черном море стало больше ракетоносителей РФ. Фото из открытых источников

В частности, представители ВСУ сообщают об одном подводном ракетоносителе, именно на нем могут храниться крылатые ракеты "Калибр". Именно такую информацию обнародовали представители оперативного командования "Юг" ВСУ.

"Враг увеличил корабельную группировку в Черном море до 16 единиц, среди которых 6 ракетоносителей, причем один — подводный. Количество "Калибров" на них может достигать 44 единиц, но с учетом израсходованных накануне — около трех десятков", — такими данными оперируют украинские военные. Поэтому военные призывают украинцев быть внимательными и сознательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

При этом, как сказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк, отвечая на вопросы российской журналистки Юлии Латыниной, российскому президенту в принципе уже без разницы военные цели. Массированные удары устраиваются ради "волшебного ощущения".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "Продолжаем бороться за каждую жизнь": Зеленский рассказал о новых последствиях ракетных обстрелов Днепра. В городе Днепр после российского ракетного удара, как свидетельствуют последние данные, возросло до 25 погибших мирных жителей города. Полностью разрушены 72 квартиры и повреждено более 230 квартир. Об этом 15 января сказал президент Украины Владимир Зеленский. По информации главы государства, спасены 39 жителей из них 6 детей. Жертвами ракетных обстрелов стали 25 мирных горожан, из них 1 ребенок.

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