РФ устроила ад для 148 человек в Доброполье: шокирующие подробности

Российский обстрел в Донецкой области повлек за собой масштабное обесточивание шахт Добропольской общины, из-за чего 148 горняков остаются заблокированными под землей. Об этом сообщил глава Конфедерации Свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец в своем сообщении на Facebook.

Фото: из открытых источников

По словам Волынца, во время авиаударов пострадали шахты на территории Доброполья, а также населенные пункты Белозерское, Ганновка, Иверское и Святогоровка. Местные жители сообщают, что город Доброполье подвергся атаке по меньшей мере четырьмя авиабомбами, что повлекло за собой перебои с электроснабжением в регионе.

16 июля вечером российские оккупанты нанесли авиаудар по Доброполью, попав в людные места. В результате атаки уже подтверждены погибшие и большое количество раненых. Это не первый случай атак на этот город: 9 июля он получил массированный удар FPV-дронами, повлекшие значительные разрушения в центре Доброполья.

Один из дронов попал в крышу местного магазина, а пожар уничтожил около десяти автомобилей. Свидетели происшествия рассказали, что видели, как раненых забирали с места происшествия. Точное количество атакующих дронов до сих пор неизвестно, однако очевидцы утверждают, что они слышали их по разным направлениям.

Видео, опубликованные в Telegram-каналах, демонстрируют, как FPV-дроны пролетают низко над улицами города и взрываются вблизи людных мест, в том числе возле кафе.

Общая ситуация в обществе остается чрезвычайно сложной из-за постоянных обстрелов и разрушений критической инфраструктуры, что угрожает безопасности местных жителей и горняков, оказавшихся под землей без доступа к внешним ресурсам.

