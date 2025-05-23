РФ усовершенствовала тактику наступления: что известно

Россия применяет новую военную стратегию, известную как "тройной захват", чтобы измочить украинские войска.

РФ обновила тактику наступления. Фото из открытых источников

Таким образом, пишет The Telegraph, ВСУ испытывают сильное давление на нескольких фронтах, тогда как оккупанты стремятся довести их до истощения, интегрируя три боевых элемента в единую стратегию.

Силы кремлевского диктатора Владимира Путина начинают с наземных атак, чтобы сковать войска, затем сбрасывают мины с дронов и вызывают удары, чтобы ограничить передвижение, после чего применяют планируемые бомбы по оборонным позициям.

СМИ пишет, что первые признаки использования этой тактики Россией на поле боя появились в начале этого года, но в последние два месяца российские армии значительно активизировали ее применение вдоль линии фронта. "Вся российская армия использует стратегию треугольника. Мы называем это стратегией и войной на истощение", – сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

При этом издание отмечает, что с начала 2025 г. Россия сталкивается с истощением ресурсов и многочисленными неудачными наступлениями. Считается, что РФ теряет более 1000 солдат в день. Кроме того, за неполные 5 месяцев украинские военнослужащие успешно уничтожили 1159 российских танков и более 2500 бронемашин.

Поэтому из-за тяжелых потерь кафиры все чаще стремятся использовать свои ключевые преимущества перед Украиной — стабильное пополнение личного состава и способность быстро производить дроны и планирующие бомбы.

"Это крайне утомительный способ ведения войны. Эти три элемента создают противоречивые задачи для украинской обороны", — объясняет научный сотрудник по наземным операциям в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) Ник Рейнольдс.

Методический подход начинается с наземных штурмов, направленных на то, чтобы сковать украинские войска, заставить их занять оборонительные позиции и усложнить маневрирование.

Среди них – FPV-дроны, позволяющие российским силам отслеживать украинские позиции в режиме реального времени и быстро реагировать на любые перемещения, а также минные дроны, отрезающие пути отступления.

"Из-за этих дронов Украине приходится держать передовую с использованием статических оборонных позиций, дополняемых масштабными мерами маскировки, например, активной копкой, чтобы скрыть, где сосредоточены войска", — отметил Рейнольдс.

Третья часть "тройного захвата" – это применение планирующих бомб, направленных на ключевые оборонительные позиции с больших расстояний, что ослабляет способность Украины вести операции.

"Вот здесь и возникает настоящая дилемма — или даже очень серьезная — на которую нет настоящего ответа. Окопы и все эти меры защиты отлично работают против артиллерии и FPV-дронов, но планирующие бомбы уничтожают эти укрепления и закапывают людей заживо", — добавляет Рейнольдс.

Эта комбинация заставляет украинских солдат выбирать между удержанием позиций – с риском высоких потерь и истощения – или мобильностью, что делает их более уязвимыми для ударов дронов и изолированных атак.