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РФ ускоряет свое наступление: захвачена рекордная площадь территорий Украины

Нынешние темпы наступления армии России являются самыми быстрыми с начала полномасштабного вторжения в Украину.

сегодня, 20:55
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Лиля Воробьева

Российская Федерация ускорила темпы продвижения на востоке Украины, поставив цель скорейшего захвата всех территорий этого региона. По данным агентства Reuters , ссылающегося на аналитиков и военных блоггеров, темпы захвата украинских территорий оккупационными войсками РФ за последние недели достигли самых высоких показателей с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года.

РФ ускоряет свое наступление: захвачена рекордная площадь территорий Украины

Наступление РФ (фото из открытых источников)

Существенным фактором, способствующим продвижению российских войск, явилось вовлечение в боевые действия северокорейских подразделений. В то же время Вооруженные Силы Украины используют ракеты, предоставленные западными партнерами, для нанесения ударов по враждебным целям, в том числе на территории России.

"Война вступает в фазу, которая, по словам некоторых российских и западных официальных лиц, может оказаться самой опасной", — отмечается в публикации.

Последние данные свидетельствуют, что за прошедшую неделю РФ установила рекорд по захвату новых территорий, оккупировав около 235 квадратных километров. В ноябре, согласно анализу платформы DeepState, исследующей кадры боевых действий и формирующей карты линии фронта, российские войска заняли около 600 квадратных километров.

Сейчас Россия контролирует примерно 18% территории Украины, включая весь Крым, более 80% территорий Донбасса, более 70% Запорожской и Херсонской областей, а также чуть менее 3% восточной части Харьковской области. Эти данные подтверждаются анализом открытых источников и карт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ отвергли россиян от важного города в Харьковской области . Силы обороны Украины эффективно отвергли российских окупантов от Купянска на Харьковщине и удерживают контроль над ситуацией на подступах к городу. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, сообщая о стабилизации на этом направлении.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-advances-ukraine-fast-pace-moving-into-kurakhove-analysts-say-2024-11-26/
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