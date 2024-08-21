РФ ускорила наступление на Донбассе: какие причины

Украинская оборона в Донецкой области осталась без снарядов и солдат после наступления ВСУ в Курскую область РФ.

Россия усилила наступление на Донбассе. Фото открытых источников

Как сообщает издание The Financial Times, Курская операция ВСУ ускорила наступление России на Донбассе.

"Это произошло, в частности, из-за снятия с этого участка фронта до 10 тысяч украинских военных, среди которых и элитные десантно-штурмовые подразделения", — пишет издание.

Украинские офицеры, сейчас воюющие на российской территории, рассказали FT, что приоритет в обеспечении боеприпасами и солдатами теперь отдается Курскому направлению.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что взятие ВСУ под контроль города Льгов в Курской области даст реальную возможность перерезать логистику россиянам на стратегическом уровне, считает военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. "Наша авиация бомбит объекты на территории РФ, это уже было официально признано. Здесь еще возникает вопрос: где мы набрали управляемых авиабомб, чтобы бомбить территорию РФ? Ведь речь была о том, что мы от западных союзников вроде бы получаем лишь 100-130 единиц разных авиабомб в месяц, поэтому больше там не выжмешь, а собственного вооружения у нас нет. А здесь случаются какие-то чудеса, то есть в условиях превосходства противника в воздухе наша авиация управляемым авиационным вооружением бьет по российской инфраструктуре", — прокомментировал военный эксперт.

Также портал "Комментарии" писал, что российские захватчики продвинулись на Покровском направлении в сторону города Селидово и подошли к террикону между селами Михайловкой и Мариновкой. Как пишет военный "Айдар" Станислав Бунятов, если оккупанты закрепятся там, то "будет очень грустно". Российские провоенные паблики отмечают, что это господствующая высота над Селидовым. Офицер с позывным "Алекс" сообщает, что россияне уже в полутора километрах от соседней Новогродовки и ссылают туда диверсионно-разведывательные группы.

