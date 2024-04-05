РФ усиливает наступление на Донбассе: враг может захватить еще один город

У города Часов Яр в Донецкой области сейчас самая сложная ситуация с начала российского полномасштабного вторжения.

В Часовом Яру ухудшается ситуация. Фото из открытых источников

По словам главы Часовоярской городской военной администрации Сергея Чауса, оккупанты применяют дроны против гражданского населения, а постоянные обстрелы наносят значительные разрушения городу.

"Ситуация в Часовом Яру самая сложная за все время войны. Ежедневно усиливаются обстрелы. Каждый день все сложнее и сложнее. Мы чувствуем, что усиливается вражеское наступление", — рассказал Сергей Чаус.

Чиновник рассказал, что в городе почти не осталось бизнеса, приобрести продукты люди могут только в одном магазине, который продолжает работать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская разведка прокомментировала информационные сообщения российских оппозиционных медиа о якобы подготовке армией РФ наступления на Харьков. Как рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, в настоящее время Вооруженные силы Украины не фиксируют формирование врагом ударных групп для нападения на город. В военной разведке заявили, что вбрасываниями информации о "наступлении на Харьков" российские захватчики пытаются посеять панические настроения в украинском обществе.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке в России масштабной мобилизации. Дмитрий Песков заявил, что "это неправда". При этом спикер Кремля не стал более подробно комментировать слова украинского президента. Владимир Зеленский заявил, что РФ собирается мобилизовать 300 тысяч человек.

