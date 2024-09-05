РФ усиливает напряжение вокруг Курской АЭС, возможны провокации под украинским флагом

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Ткачик Олеся
Россия продолжает нагнетать ситуацию вокруг Курской атомной электростанции (АЭС) в Курчатове, и не исключено, что россияне могут прибегнуть к провокациям, имитируя украинские действия для пропагандистских целей, заявил в эфире Freedom Алексей Оржель, глава Киевского офиса Секретариата энергетического сообщества и бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Украины.
Курская АЭС
Комментируя визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС, Оржель подчеркнул, что основная задача агентства состоит в мониторинге и контроле безопасности ядерных объектов. По его словам , МАГАТЭ отслеживает ситуацию не только в Украине и России, но и во всем мире, и пытается выполнять свои функции в условиях сложной ситуации.
Он также выразил убеждение, что обвинения со стороны РФ украинских военных в провокациях на Курской АЭС безосновательны.
Оржель также напомнил о ситуации на Запорожской АЭС, оккупированной россиянами, где, по его словам, налицо факт ядерного терроризма: Он подчеркнул, что на ЗАЭС находятся военные, что абсолютно недопустимо. По его словам, Рафаэль Гросси сформулировал пять принципов для обеспечения безопасности станции, один из которых предусматривает запрет использования АЭС в качестве военной базы, однако у нас есть видеодоказательства, что военные присутствуют на объекте.
Оржель также подчеркнул, что ситуации на Запорожской и Курской АЭС абсолютно разные.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что диктатор Путин рассказал об "обстрелах" Курской АЭС и пригрозил ответными ударами.
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