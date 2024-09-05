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РФ усиливает напряжение вокруг Курской АЭС, возможны провокации под украинским флагом

Россия безосновательно обвиняет Украину в обстрелах Курской АЭС, поэтому у экспертов возникают подозрения, что она может устроить там провокации

сегодня, 16:40
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Ткачик Олеся

Россия продолжает нагнетать ситуацию вокруг Курской атомной электростанции (АЭС) в Курчатове, и не исключено, что россияне могут прибегнуть к провокациям, имитируя украинские действия для пропагандистских целей, заявил в эфире Freedom   Алексей Оржель, глава Киевского офиса Секретариата энергетического сообщества и бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Украины.

РФ усиливает напряжение вокруг Курской АЭС, возможны провокации под украинским флагом

Курская АЭС

Комментируя визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС, Оржель подчеркнул, что основная задача агентства состоит в мониторинге и контроле безопасности ядерных объектов. По его словам , МАГАТЭ отслеживает ситуацию не только в Украине и России, но и во всем мире, и пытается выполнять свои функции в условиях сложной ситуации.

Он также выразил убеждение, что обвинения со стороны РФ украинских военных в провокациях на Курской АЭС безосновательны.

"Я практически на 100% уверен, что нет никаких провокаций со стороны Вооруженных сил Украины по Курской АЭС. Но рашисты будут потенциально делать какие-то диверсии, возможно, под украинским флагом и тем самым будут пытаться в пропагандистских целях показать, что якобы что-то происходит на Курской АЭС”, — подчеркнул эксперт.

Оржель также напомнил о ситуации на Запорожской АЭС, оккупированной россиянами, где, по его словам, налицо факт ядерного терроризма: Он подчеркнул, что на ЗАЭС находятся военные, что абсолютно недопустимо. По его словам, Рафаэль Гросси сформулировал пять принципов для обеспечения безопасности станции, один из которых предусматривает запрет использования АЭС в качестве военной базы, однако у нас есть видеодоказательства, что военные присутствуют на объекте.

Оржель также подчеркнул, что ситуации на Запорожской и Курской АЭС абсолютно разные.

“В МАГАТЭ пытаются выстраивать какие-то предохранители в тех условиях, в которых они работают – активной, крупномасштабной агрессии России против Украины. Но в то же время мы видим, насколько кардинально разная ситуация на ЗАЭС, где есть рашисты в военной форме с автоматами, с техникой, и на Курской АЭС, где не зафиксировали ни одного факта, когда ВСУ совершали какие-либо действия по объекту. Поэтому здесь две совершенно разные ситуации. И я практически уверен, что никаких изменений в позиции МАГАТЭ не может и не должно быть", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что диктатор Путин рассказал об "обстрелах" Курской АЭС и пригрозил ответными ударами.




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Источник: https://uatv.ua/uk/rosiyany-mozhut-sprobuvaty-organizuvaty-dyversiyi-na-kurskij-aes-shhob-zvynuvatyty-v-nyh-ukrayinu-orzhel/
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