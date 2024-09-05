РФ усиливает напряжение вокруг Курской АЭС, возможны провокации под украинским флагом

Россия продолжает нагнетать ситуацию вокруг Курской атомной электростанции (АЭС) в Курчатове, и не исключено, что россияне могут прибегнуть к провокациям, имитируя украинские действия для пропагандистских целей, заявил в эфире Freedom Алексей Оржель, глава Киевского офиса Секретариата энергетического сообщества и бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Курская АЭС

Комментируя визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС, Оржель подчеркнул, что основная задача агентства состоит в мониторинге и контроле безопасности ядерных объектов. По его словам , МАГАТЭ отслеживает ситуацию не только в Украине и России, но и во всем мире, и пытается выполнять свои функции в условиях сложной ситуации.

Он также выразил убеждение, что обвинения со стороны РФ украинских военных в провокациях на Курской АЭС безосновательны.

"Я практически на 100% уверен, что нет никаких провокаций со стороны Вооруженных сил Украины по Курской АЭС. Но рашисты будут потенциально делать какие-то диверсии, возможно, под украинским флагом и тем самым будут пытаться в пропагандистских целях показать, что якобы что-то происходит на Курской АЭС”, — подчеркнул эксперт.

Оржель также напомнил о ситуации на Запорожской АЭС, оккупированной россиянами, где, по его словам, налицо факт ядерного терроризма: Он подчеркнул, что на ЗАЭС находятся военные, что абсолютно недопустимо. По его словам, Рафаэль Гросси сформулировал пять принципов для обеспечения безопасности станции, один из которых предусматривает запрет использования АЭС в качестве военной базы, однако у нас есть видеодоказательства, что военные присутствуют на объекте.

Оржель также подчеркнул, что ситуации на Запорожской и Курской АЭС абсолютно разные.

“В МАГАТЭ пытаются выстраивать какие-то предохранители в тех условиях, в которых они работают – активной, крупномасштабной агрессии России против Украины. Но в то же время мы видим, насколько кардинально разная ситуация на ЗАЭС, где есть рашисты в военной форме с автоматами, с техникой, и на Курской АЭС, где не зафиксировали ни одного факта, когда ВСУ совершали какие-либо действия по объекту. Поэтому здесь две совершенно разные ситуации. И я практически уверен, что никаких изменений в позиции МАГАТЭ не может и не должно быть", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что диктатор Путин рассказал об "обстрелах" Курской АЭС и пригрозил ответными ударами.



