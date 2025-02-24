Российские захватчики для усиления контроля за оккупированными территориями отправляют дополнительных кураторов из ФСБ.

РФ усиливает контроль в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, спецслужбы должны контролировать распространение в оккупации российской пропаганды.

"Враг использует как оружие любую отрасль, которую контролирует. В частности, и музеи на временно оккупированных территориях. Для централизации пропаганды в увлеченных музеях россияне назначали к каждому из них кураторов из ФСБ. Теперь самоназначенные директора должны согласовывать выставки с кремлевскими службистами", — пишет Центр сопротивления.

Кроме того, по данным Центра сопротивления, сотрудники ФСБ будут определять кадровую политику музеев и проверять сценарии экскурсий, чтобы они проходили в нужной тональности Кремлю.

Центр национального сопротивления призвал жителей захваченных регионов и дальше сообщать о действиях врага с целью эффективного уничтожения оккупантов и их сообщников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что граждане Украины больше всего доверяют французскому президенту Эммануэлю Макрону. Самый же низкий уровень доверия зафиксирован к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". Украинцы наиболее положительно оценивают президента Франции Эмманюэля Макрона, которому доверяют 77%. На втором месте – президент Польши Анджей Дуда с 72%, а на третьем – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен с 67%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские оккупанты захватили территорию на Кураховском направлении, которую ранее окружили, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. "Через три дня после окружения группировки украинских войск между Дачным и Константинополем "карман" перестал существовать. В принципе, ничего удивительного. Там, где у генерала Александра Тарновского из методов управления только предложение застрелиться, если приказ выполнить невозможно, то мы и будем выгребать. Даже не так. Украинский солдат продолжит расплачиваться своей жизнью и здоровьем за очередные безумные идеи командиров", — заявил он.