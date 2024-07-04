РФ усилила принудительную паспортизацию: украинцам угрожают депортацией

На временно оккупированных территориях юга Украины российские захватчики угрожают выгнать за блокпост в Васильевке тех, кто не будет получать паспорт РФ.

Россияне проводят паспортизацию. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, на захваченных территориях есть люди, которые, несмотря на оккупацию, не могут покинуть родной дом по разным обстоятельствам. Именно их россияне принудительно паспортизируют, насаждая свою имперскую политику.

По данным Центра сопротивления, россияне до сих пор не смогли паспортизировать большинство населения и вынуждены прибегать к угрозам. В частности, во время последних рейдов на юге Украины оккупанты угрожали выгнать людей за блокпосты в Украину и конфисковать имущество.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские оккупанты продвинулись в районе Нью-Йорка, Часового Яра и Красногоровки. Это уже не колокольчик, а набат, извещающий о приближающейся катастрофе, пишет офицер ВСУ Николай Мельник. "Около недели назад я писал о системных проблемах у Часового Яра, намерениях врага ликвидировать Торецкий укрепрайон, при чем, возможно, не фланговым охватом, а в лоб, и о необходимости, экономя солдат, отходить на высоты, которые есть перед Покровским", — отметил Николай Мельник.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает Украина от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Президент рассказал, что Украина хотела бы получить приглашение вступить в Альянс, но уже знает, что не получит. "Мы хотели бы получить нечто похожее на приглашение в НАТО. Это был бы знак, что никто не боится Путина и все уверены в мировом лидерстве США", — заявил он.