РФ усилила наступление на Курахово: актуальные подробности

Сегодня, 11 декабря, на Кураховском направлении Донецкой области основное давление российских захватчиков было на населенные пункты Успеновка и Янтарное, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Россияне наступают на Кураховском направлении. Фото из открытых источников

"Противники штурмовали на бронетехнике. Около 50% бронетехники были уничтожены украинскими военными. Остальная вражеская бронетехника успела высадить десантников и убежать. Из техники у неприятеля в основном были БМП-3. Бойцы ВСУ отбили атаки, но положение сложное. Если россияне дожмут Успеновку – будет катастрофа", – рассказал военный "Алекс".

Ранее офицер ВСУ сообщил, что на Кураховском направлении в районе Дальнего снова активизировались колонны российской бронетехники. В частности, враг штурмовал колонной из 9 единиц техники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон 12 декабря посетит Варшаву, где с руководством Польши обсудит миротворческую миссию по защите суверенитета Украины, если будет подписано мирное соглашение с Россией. Франция предлагает направить в Украину миротворческую миссию, которая будет гарантировать, что россияне не нарушат прекращение огня. Над разработкой проекта этой миссии работает Французский институт международных отношений.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что с учетом актуальной линии боевого столкновения в город Покровск Донецкой области осталось 2-2,5 километра, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". По мнению офицера ВСУ, россияне вряд ли сейчас будут штурмовать Покровск "в лоб", поскольку "слишком узок плацдарм для такого броска". Он предположил, что, скорее всего, россияне будут обходить город с запада.