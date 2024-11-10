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РФ "ушла ва-банк": военный сделал тревожное заявление о ситуации на фронте

Российские оккупанты бросили все силы для захвата города Курахово на Донетчине

10 ноября 2024, 21:45
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Лиля Воробьева

Российские войска продолжают свои попытки прорвать оборону вблизи города Курахово в Донецкой области, ориентируясь на продвижение в сторону Успеновки. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель прессслужбы 79-й десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ Орест Дрималовский.

РФ "ушла ва-банк": военный сделал тревожное заявление о ситуации на фронте

Наступление РФ на Донбассе (фото из открытых источников)

Он отметил, что ситуация остается очень сложной и опасной. Оккупанты активно используют FPV-дроны и массированные авиаудары по жилым кварталам Курахово, что приводит к значительным разрушениям. Российские силы пытаются выровнять линию фронта, пробивая оборону через Успеновку, с целью окружить город по разным направлениям.

"Это все усложняется героической работой наших десантников, которые на передовой вступают в стрелковые бои с оккупантами и уничтожают врага. Они не дают противнику продвигаться и не позволяют прорваться к Курахову с юга", — подчеркнул он.

Дрималовский подчеркнул, что ситуация крайне серьезна, и украинское командование осознает все риски, принимая стратегические решения, направленные на максимальные потери врага, чтобы укрепить оборону. Он также отметил, что интенсивность артиллерийского огня со стороны россиян остается очень высокой, поскольку враг, несмотря на значительные потери в живой силе и технике, продолжает штурмовать позиции украинских войск, ставя все на карту в этой битве.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 50 000 российских и северокорейских военных собираются перед наступлением. По словам официальных лиц США и Украины, российские военные собрали 50 000 военных, включая северокорейские войска, которые готовятся начать наступление, направленное на возвращение территории, захваченной Украиной в Курской области России.



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