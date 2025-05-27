РФ упустила возможность атаковать Украину многими ракетами: озвучены две причины

В последние дни Россия совершила несколько комбинированных атак по Украине с применением баллистических и крылатых ракет, а также дронов. Несмотря на наличие ракетного арсенала, количество использованных ракет оказалось неожиданно малым. Как сообщает Defense Express, за два дня — 25 и 26 мая — страна-агрессор запустила лишь 64 крылатые ракеты, хотя предварительно, по оценкам аналитиков, могла использовать больше.

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Согласно информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 25 мая было выпущено 55 ракет, из которых 45 удалось уничтожить силами ПВО. На следующую ночь россияне выпустили еще 9 ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС. Впервые с ноября 2024 г. РФ также задействовала стратегические бомбардировщики Ту-160, что свидетельствует о попытке продемонстрировать силу, но реальные масштабы удара были довольно ограниченными.

Эти атаки стали первыми массированными с конца апреля. То есть у России было почти месяц, чтобы накопить ракеты. Однако темпы их использования явно не соответствуют темпам производства, что может свидетельствовать о проблемах с их изготовлением или попытке накопить запасы.

Defense Express называет две основные причины, сдерживающие РФ в массовых ракетных обстрелах: Прежде всего, это дефицит носителей ракет — российский флот, в том числе надводные корабли, несет риски в случае выхода в море, а подлодки имеют ограниченную техническую готовность. Кроме того, следует считать сложность в координации атак – стратегические бомбардировщики Ту-95МС используются ограниченно. Вместо привычных 6-8 ракет за один вылет они часто запускают лишь 1-2 ракеты, что указывает на необходимость хранить ресурс авиации.

Портал "Комментарии" писал, что более 200 украинских военных погибли в российском плену, многие из них — в результате жестоких пыток, сообщает Associated Press.