РФ упрямо наступает на Сумщину: чего на самом деле добивается Путин

Российское продвижение на северных рубежах Украины, в частности, на Сумском и Харьковском направлениях, не стоит недооценивать — ситуация требует максимального внимания и реагирования. Об этом заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ подполковник Максим Жорин в своем Telegram-канале.

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Военный отметил, что, несмотря на скопление личного состава и техники, российским силам пока не хватает ресурсов для полномасштабного захвата областных центров или установления контроля над целыми регионами.

Однако главная цель Кремля состоит не во взятии городов, а в продвижении вглубь украинской территории, чтобы позже использовать это в качестве аргумента на переговорах. По словам Жорина, россияне и дальше будут прибегать к информационным манипуляциям, мол, "могли зайти дальше, но не захотели".

"На сегодняшний день нет признаков того, что Россия накопила силы для глубокого наступления, — пишет Жорин. — Но дело не в том, сколько километров они пройдут. Им нужно просто зафиксировать присутствие на новых направлениях — это уже даст информационный и дипломатический козырь".

Он отметил, что Украина не должна терять время и немедленно усиливать оборонную инфраструктуру — строить фортификации с учетом реалий дроновой войны, закрывать дороги сетками от дронов и налаживать эффективную логистику.

"Нельзя ждать, пока враг дойдет до городов. Нужно действовать на опережение", — подчеркнул подполковник.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия накапливает более 50 тысяч военных в приграничных районах на севере, особенно в направлении Сумской области. Несмотря на это, Государственная пограничная служба не фиксирует движения больших колонн — в основном это малые группы пехоты, которые пытаются проникнуть вглубь территории Украины с помощью квадроциклов и мотоциклов.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на то, что в Сумской области российское продвижение остается ограниченным, главная угроза для Украины сейчас формируется на восточном направлении.