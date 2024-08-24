Российские захватчики ищут "инвесторов" для шахт на временно оккупированных территориях Луганской области тогда, как задолженность перед шахтерами растет.

Россияне продолжают разрушать шахты. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, оккупанты фактически убили угледобывающую отрасль на временно оккупированных территориях Украины. Большинство шахт враг закрыл и ограбил. В регионе – дефицит шахтеров. А оставшиеся шахтеры не получают зарплату месяцами.

В настоящее время, отмечает Центр сопротивления, на временно оккупированных территориях Луганщины оккупанты проводят процедуру продажи всех государственных шахт так называемым инвесторам. Учитывая, что все сделки оккупационной администрации недействительны, то после продажи "инвесторы" просто вывезут оборудование, а шахты закроют, как это было в соседней Донецкой области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рейтинг одобрения и доверия к Владимиру Путину в России рекордно обрушился из-за Курской операции ВСУ, свидетельствуют результаты опроса госслужбы ВЦИОМ. Отмечается, что столь сильное недельное падение соцслужба не фиксировала за все время российского вторжения в Украину. Результаты опроса показали, что рейтинг одобрения действий российского диктатора с 12 по 18 августа упал на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 73,6%. Уровень доверия к Владимиру Путину за этот же период снизился на 2,6% — до 78,2%. Так резкого падения показателей не было с начала войны РФ против Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США не предоставляют Украине разрешения на удары американским оружием вглубь российской территории, так как в будущем надеются перезагрузить отношения с РФ. Как пишет Politico со ссылкой на источники, Белый дом и Пентагон утверждают, что у Украины и без этого есть возможности для победы над Россией. Один из представителей Белого дома рассказал изданию, что использование Storm Shadow или ATACMS по России может оказаться не столь эффективным, как рекламируется. К тому же, в ВСУ ограничен запас таких ракет, а имеющиеся могут не достичь критически важных российских целей, которые уже выведены из зоны их досягаемости.