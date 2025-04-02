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РФ уничтожает Покровск: интенсивность боев растет

Россияне используют все больше авиации в районе Покровска

сегодня, 00:40
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Марьян Ощановский

Российская армия активизировала применение авиации на Покровском направлении, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ уничтожает Покровск: интенсивность боев растет

РФ активизировала авиацию. Фото из открытых источников

"На Покровском направлении остается высокая активность вражеской тактической авиации. Например, за день в зоне ответственности только одной бригады украинские военные фиксируют применение около 10 КАБов", — рассказал военный "Алекс".

Офицер ВСУ отметил, что, конечно, есть определенная погрешность, поскольку не все падающее с неба то есть КАБом.

"Часто ребята путают кабы со снарядами от РСЗО или ствольными артиллерийскими снарядами больших калибров, которые просто сносят позиции от прямого попадания. Но все равно активность вражеских самолетов продолжает быть высокой. Наши бойцы фиксируют сотни вылетов вражеской авиации в месяц", — сообщил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина контролирует западную часть Черного моря, а россияне — восточную. В восточную часть моря украинские морские дроны и крылатые ракеты заходят, а россияне не могут попасть в западную часть моря, поскольку их сразу атакуют морские дроны. Именно поэтому россияне держатся в восточной части Черного моря, в основном базируясь на побережье РФ. В ходе переговоров в Саудовской Аравии россияне пытались изменить ситуацию.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп недоволен заявлениями украинского лидера Владимира Зеленского и правителя РФ Владимира Путина, сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. "Президент Трамп прилагает невероятные усилия для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Он выразил свое недовольство комментариями, сделанными лидерами обеих сторон этого конфликта. Он выразил то, что, по его мнению, должно произойти для того, чтобы этот конфликт завершился", — заявила Кэролайн Левитт.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/5226
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