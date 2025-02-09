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РФ ударила по украинской энергетике в Харьковской области, — СМИ

Российские оккупанты снова атаковали украинскую энергетику на Харьковщине

сегодня, 17:55
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Станислав Молчанов

Сегодня ночью, с 8 на 9 февраля, вражескими беспилотниками была полностью уничтожена установка комплексной подготовки газа и конденсата в селе Водяное Харьковской области. Как сообщают журналисты "Украинских новостей", эта установка была построена и принадлежала компании "Системоилинжениринг", входящей в состав DILORETIO HOLDINGS LTD.

РФ ударила по украинской энергетике в Харьковской области, — СМИ

Атака РФ на Харьковщину (фото из открытых источников)

В сообщении "Украинских новостей" говорится, что на месторождении на средства компании был проведен комплекс поисковых сейсмических работ, которые выявили признаки наличия углеводородов на глубине более 6000 метров. После этого были инвестированы значительные средства в бурение сверхглубоких скважин, а после получения притока газа и конденсата – частично за собственные, частично за кредитные средства – построена установка комплексной подготовки газа и конденсата. Благодаря ей месторождение разрабатывалось последние 10 лет.

РФ ударила по украинской энергетике в Харьковской области, — СМИ - фото 2
РФ ударила по украинской энергетике в Харьковской области, — СМИ - фото 3

СМИ пишет, что до сегодняшнего дня компания исправно платила налоги и обеспечивала регион энергоносителями. Однако из-за полной потери оборудования и производственных мощностей компания больше не может производить добычу углеводородов. Более того, авария на общей взаимосвязанной системе газопроводов привела к блокированию работы всех окрестных месторождений.



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Источник: https://ukranews.com/ua/news/1063523-rusnya-vdaryla-po-ukrayinskij-energetytsi-na-harkivshhyni
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