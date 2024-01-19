РФ ударила по Украине 4-тонной ракетой 1960-х годов: подробности от Defence Express

Как передает портал "Комментарии", по информации украинского военного портала Defence Express, российские войска запустили по Украине противокорабельную ракету П-35 весом 4 тонны и длиной 10 метров, которую приняли на вооружение еще в 1962 году.

Ракета П-35. Фото: DEFENCE EXPRESS

Аналитики предполагают, что запустить ракету могли или с берегового ракетного комплекса "Редут", или с подземного "Объект-100". РФ для ударов по Украине использовала ракету П-35 (3М44 "Прогресс"), обломки которой были найдены, а фото уже появились в сети. Это первый известный случай ее применения.

"На изображениях, с дополнительно размытым Defense Express фоном, видно обломки П-35, которая отличается значительными габаритами. Потому что речь идет о ракете длиной в 10 метров и стартовым весом в 4 тонны, которую разрабатывали в 50-х годах, а приняли на вооружение в 1962 году", – говорится в материале.

Издание отмечает, что, очевидно, она была сбита, и учитывая то, что это противокорабельная ракета, скорее всего, враг целился ею в объекты в южных областях.

Отмечается, что Defense Express из собственных источников имеет подтверждение, что речь идет именно об этой ракете.

Несмотря на возраст, П-35 все еще находится на вооружении РФ. В частности, она является средством поражения берегового ракетного комплекса "Редут". По состоянию на 2021 год их количество оценивалось в 8 пусковых.

Кроме того, ракета П-35 используется в стационарном комплексе "Утес", который также известен под названием "Объект-100". Это подземный объект, который размещен возле Балаклавы. Сами ракеты в пусковых в нем спрятаны под землей и поднимаются только перед стартом.

Всего в РФ было только два таких комплекса — в Крыму и на острове Кильдин в Баренцевом море (по имеющейся информации — заброшенный).

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