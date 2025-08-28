РФ ударила по пассажирским поездам: фото последствий

Российские террористические войска в ночь на 28 августа ударили по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Пострадал парк скоростных поездов "Интерсити+". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрзализници".

Удар по поезду "Интерсити+". Фото: Telegram-канал "Укрзализници"

Сообщается, что возгорание на объекте удалось ликвидировать.

Как видно на фото, один поезд существенно поврежден.

Жертв и пострадавших среди работников "Укрзализници" нет.

"Ни один рейс не будет отменен: для этого выводим подменный подвижной состав. О задержках будем информировать, так как продолжается восстановление поврежденной инфраструктуры", — отметили в ведомстве.

Вместе с тем, в связи с повреждениями инфраструктуры железнодорожного узла в Козятине, ряд поездов еще следует по измененному маршруту.

В частности, более чем на три часа задерживаются поезда:

№77/78 Ковель-Пас.-Одесса-Главная

№21/22 Харьков-Пас.-Львов

№103/104 Краматорск-Львов

№103/104 Львов-Краматорск

№21/22 Львов-Харьков-Пас.

№47/48 Запорожье-1-Мукачево

№87/88 Запорожье-1-Ковель-Пас.

№139/140 Киев-Пас.-Каменец-Подольский

№23/24 Киев-Пас.-Хелм

№1/2 Ворохта-Харьков-Пас.

№123/124 Ивано-Франковск-Харьков-Пас.

