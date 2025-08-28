РФ ударила по пассажирским поездам: фото последствий

Рубрики
Российские террористические войска в ночь на 28 августа ударили по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Пострадал парк скоростных поездов "Интерсити+". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрзализници".
Удар по поезду "Интерсити+". Фото: Telegram-канал "Укрзализници"
Сообщается, что возгорание на объекте удалось ликвидировать.
Как видно на фото, один поезд существенно поврежден.
Жертв и пострадавших среди работников "Укрзализници" нет.
Вместе с тем, в связи с повреждениями инфраструктуры железнодорожного узла в Козятине, ряд поездов еще следует по измененному маршруту.
В частности, более чем на три часа задерживаются поезда:
№77/78 Ковель-Пас.-Одесса-Главная
№21/22 Харьков-Пас.-Львов
№103/104 Краматорск-Львов
№103/104 Львов-Краматорск
№21/22 Львов-Харьков-Пас.
№47/48 Запорожье-1-Мукачево
№87/88 Запорожье-1-Ковель-Пас.
№139/140 Киев-Пас.-Каменец-Подольский
№23/24 Киев-Пас.-Хелм
№1/2 Ворохта-Харьков-Пас.
№123/124 Ивано-Франковск-Харьков-Пас.
