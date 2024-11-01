РФ ударила по месту дислокации полицейских в Харькове: есть погибший и раненые (ФОТО, ВИДЕО)

Российские захватчики нанесли ракетный удар по месту дислокации правоохранителей в Харькове.



Место вражеского удара в Харькове. Фото из открытых источников

Как сообщает Национальная полиция Украины, по состоянию на 22:00 в результате ракетного удара известно об одном погибшем полицейском и 40 раненых. Среди раненых: 30 правоохранителей, 1 спасатель и 9 гражданских лиц.

Отмечается, что оккупанты ударили по Харькову ракетой С-400. Сейчас на месте попадания продолжаются аварийно-спасательные работы.

В результате вражеского обстрела от тяжелых осколочных и взрывных ранений погиб заместитель начальника Управления кадрового обеспечения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, полковник полиции Андрей Матвиенко. Ему было 43 года.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на территории Курской области РФ находится около 8 тысяч солдат из Северной Кореи, заявил заместитель посла США при ООН Роберт Вуд. "Мы только что получили информацию, что сейчас в Курской области находятся около 8 тысяч солдат КНДР. И у меня есть очень уважительный вопрос к моему российскому коллеге: Россия все еще утверждает, что в России нет войск КНДР? Это мой единственный вопрос и последнее замечание", — заявил он.



Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики пытались прорваться в город Курахово Донецкой области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Российская техника по 1-2 единицы пытаются проскакивать в Курахово. Вражеский танк пытался прорваться в город. Россияне пытаются бросаться на Курахово нахрапом, надеясь, что вдруг им удастся продвинуться и закрепиться, если получится", — рассказал военнослужащий.