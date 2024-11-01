logo

BTC/USD

69548.86

ETH/USD

2512.86

LTC/USD

70.29

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ ударила по месту дислокации полицейских в Харькове: есть погибший и раненые (ФОТО, ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ ударила по месту дислокации полицейских в Харькове: есть погибший и раненые (ФОТО, ВИДЕО)

В результате атаки россиян погиб полицейский, 40 человек получили ранения

1 ноября 2024, 23:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Российские захватчики нанесли ракетный удар по месту дислокации правоохранителей в Харькове.

РФ ударила по месту дислокации полицейских в Харькове: есть погибший и раненые (ФОТО, ВИДЕО)

Место вражеского удара в Харькове. Фото из открытых источников

Как сообщает Национальная полиция Украины, по состоянию на 22:00 в результате ракетного удара известно об одном погибшем полицейском и 40 раненых. Среди раненых: 30 правоохранителей, 1 спасатель и 9 гражданских лиц.

РФ ударила по месту дислокации полицейских в Харькове: есть погибший и раненые (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

РФ ударила по месту дислокации полицейских в Харькове: есть погибший и раненые (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3

Отмечается, что оккупанты ударили по Харькову ракетой С-400. Сейчас на месте попадания продолжаются аварийно-спасательные работы.

В результате вражеского обстрела от тяжелых осколочных и взрывных ранений погиб заместитель начальника Управления кадрового обеспечения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, полковник полиции Андрей Матвиенко. Ему было 43 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на территории Курской области РФ находится около 8 тысяч солдат из Северной Кореи, заявил заместитель посла США при ООН Роберт Вуд. "Мы только что получили информацию, что сейчас в Курской области находятся около 8 тысяч солдат КНДР. И у меня есть очень уважительный вопрос к моему российскому коллеге: Россия все еще утверждает, что в России нет войск КНДР? Это мой единственный вопрос и последнее замечание", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики пытались прорваться в город Курахово Донецкой области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Российская техника по 1-2 единицы пытаются проскакивать в Курахово. Вражеский танк пытался прорваться в город. Россияне пытаются бросаться на Курахово нахрапом, надеясь, что вдруг им удастся продвинуться и закрепиться, если получится", — рассказал военнослужащий.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/UA_National_Police/30469
Теги:

Новости

Все новости