РФ ударила баллистикой по Сумах: количество погибших возросло до 34

В результате российского ракетного удара по центру Сум утром 13 апреля погибли 34 человека, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

РФ нанесла удар по Сумах. Фото из открытых источников

"Суммы. По состоянию на данный момент известно о 34 убитых человеках. Мои соболезнования всем родным и близким. Это были две русские баллистические ракеты. Первая попала в здание – одно из зданий университета. Вторая разорвалась фактически над улицей. 117 человек были ранены, в том числе дети и, в частности, девочка двадцать пятого года рождения", – рассказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что врачи и все медицинские работники делают максимум, чтобы оказать помощь и спасти больше людей.

"Удар пришелся прямо по центру города. В Вербное воскресенье. Только абсолютно отраженная сволочь может делать такое", – добавил глава государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня утром вражеские баллистические ракеты ударили по центру города Сумы. Глава украинского государства Владимир Зеленский отреагировал на ужасный удар. "Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим", – отмечает президент. Речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции опубликовал сообщение об атаке РФ на французском, английском и украинском языках. Макрон подчеркнул, что только Россия хотела этой войны и продолжает ее вопреки человеческой жизни, международному праву и дипломатическим предложениям президента Трампа. Соболезнования украинцам на своих страницах в X выразили также президенты Литвы Гитанас Науседа и Молдовы Мая Санду и глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.