Россия хочет продолжать свое наступление, а на переговорах потребует полного выполнения своих требований.

РФ не хочет договариваться. Фото из открытых источников

Об этом заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин, комментируя переговорный процесс об остановке российско-украинской войны.

"РФ требуется либо полное выполнение её условий, либо продвижение дальше. Что они, собственно, и делают сейчас по многим направлениям", — заявил Максим Жорин.

Он считает, что Россия не заинтересована в реальном прекращении огня, а просто затягивает время.

"Ничего глобального не ожидал переговоров. Россияне играют, клеят дурака и делают вид, что готовы к переговору, но де-факто просто тянут время", — добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мирные переговоры о завершении войны находятся на пути к разделу Украины между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, пишет аналитик Sky News по вопросам обороны и безопасности профессор Майкл Кларк. Аналитик считает, что Украине приходится выбирать "меньше из двух зол". По словам аналитика, в Киеве опасаются, что Трамп и Путин могут попытаться заключить невыгодное для Украины соглашение.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ начала опережать ВСУ в сфере военных дронов и применяет более системные решения по их производству, заявили военнослужащий Егор Фирсов и волонтер Мария Берлинская. Как отмечает Егор Фирсов, полтора года назад Украина была лидером по использованию дронов на поле боя. По словам депутата, сейчас Россия начала применять беспилотные летательные аппараты комплексно, объединяя разведку, РЭБ и разные типы дронов — дневные, ночные и оптоволоконные.