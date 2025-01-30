РФ требует изменения в Конституцию Украины: они не касаются НАТО и ЕС

Бывший посол Украины в Великобритании и экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил обеспокоенность тем, что Россия может настаивать на внесении изменений в Конституцию Украины относительно территориальной целостности государства, об этом он заявил в эфире Радио Свобода.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, война в Украине мешает администрации Дональда Трампа сосредоточиться на других стратегических вопросах, в частности, в Китае и Южно-Азиатском регионе. Сначала он выдвигал громкие заявления о возможном скорейшем урегулировании конфликта, а когда это не сработало, начинал более глубокий анализ ситуации и поиск компромиссных вариантов, добавил дипломат.

При этом Пристайко сообщил, что Киев уже якобы получил определенные предложения, но они его не устраивают. Он также выразил обеспокоенность тем, что в разговорах о возможных договоренностях постоянно поднимается вопрос территориальных уступок, что противоречит международному праву и принципам справедливого мира.

Дипломат отметил, что уступки России не приведут к завершению войны, а лишь разожгут ее аппетит, ведь оккупанты уже контролируют захваченные территории. При этом он подчеркнул, что для Украины ключевой задачей остается сохранение контроля над своими землями и недопущение дальнейших потерь.

По мнению Пристайко, в настоящее время в Вашингтоне нет четкого понимания, какой именно документ может быть подписан. В то же время Путин, вероятно, потребует внесения изменений в украинскую Конституцию, чтобы закрепить свои территориальные претензии.

"Отказ от областей, признание многих вещей. Это действительно очень неприятный механизм, к которому будут подталкивать. И я боюсь, что американской администрации так прямо и будет заявлено Российской Федерацией: "Мы хотим видеть изменения в территориальную целостность в украинской Конституции". Найдутся ли? у украинского народа и украинских руководителей силы сказать "нет" — мы с вами увидим очень скоро", — сказал Пристайко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие еще требования по переговорам выдвигает РФ.



