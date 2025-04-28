РФ точно выставит требование отдать Одессу и Киев: названо условие

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Ткачик Олеся
На самом деле Крым является краеугольным камнем мировой безопасности, отмечает политический эксперт Сергей Громенко. Если его вытащить, начнет сыпаться не только Украина, но и весь мир. Итак, говорит Громенко, своей неуступчивостью Киев снова спасает и себя, и всю планету.
Переговоры Украины и РФ
Более того, по его словам, если не просто отдать агрессору кусок территории, но и юридически признать смену владельца, количество войн на планете вырастет на порядки.
Эксперт говорит, что мир вновь вернется в XIX век, когда право силы доминировало над силой права. И в таком мире даже США не будут чувствовать себя в безопасности, ведь следующим после Крыма станет Тайвань, а там и до американо-китайской войны рукой подать.
При этом известно, что РФ настаивает на том, чтобы Украина официально отказалась от Крыма. Президент Владимир Зеленский заявил, что этого не произойдет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , зачем Кремль потребовал проведения прямых переговоров с Украиной.
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