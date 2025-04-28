РФ точно выставит требование отдать Одессу и Киев: названо условие

На самом деле Крым является краеугольным камнем мировой безопасности, отмечает политический эксперт Сергей Громенко. Если его вытащить, начнет сыпаться не только Украина, но и весь мир. Итак, говорит Громенко, своей неуступчивостью Киев снова спасает и себя, и всю планету.

Переговоры Украины и РФ

"Отказ от Крыма запускает эффект домино по отношению к остальным украинским регионам. Сегодня – Крым, завтра – Донецк и Луганск, послезавтра – Херсон и Запорожье. На четвертый день Россия потребует в обмен на прекращение войны Харьков с Одессой, а на пятый – Киев. И если мы согласимся отдать Крым, то как мы сможем защитить от посягательств другие территории?" – говорит эксперт.

Более того, по его словам, если не просто отдать агрессору кусок территории, но и юридически признать смену владельца, количество войн на планете вырастет на порядки.

Эксперт говорит, что мир вновь вернется в XIX век, когда право силы доминировало над силой права. И в таком мире даже США не будут чувствовать себя в безопасности, ведь следующим после Крыма станет Тайвань, а там и до американо-китайской войны рукой подать.

"Ну и я не стал бы драматизировать из-за последнего заявления Трампа, что Украина якобы согласилась отдать Крым в рамках соглашения. Думаю, там будет написано что-то вроде "обещаем не возвращать Крым силой". В конце концов сегодня мы на это и так не способны. А когда будем способны, тогда никакие плетения словес нас не остановят", — подытожил Громенко.

При этом известно, что РФ настаивает на том, чтобы Украина официально отказалась от Крыма. Президент Владимир Зеленский заявил, что этого не произойдет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , зачем Кремль потребовал проведения прямых переговоров с Украиной.



