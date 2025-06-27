РФ теряет защиту: подробности новой спецоперации

Россия продолжает терять самолеты, которые используются в войне против Украины. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в ночь на 27 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области РФ. Операцию провели в рамках снижения способностей российского агрессора наносить авиационно-бомбовые удары по территории Украины.

Су-34. Иллюстративное фото

"По предварительной информации, поражены четыре единицы авиационной техники врага, а именно самолеты Су-34, и техническо-эксплуатационная часть — место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов", — пояснили в Генштабе.

Отмечается, что российские Су-34 являются основными самолетами тактической авиации, они наносят ракетно-бомбовые удары по украинским позициям и населенным пунктам.

В воздушно-космических силах России их классифицируют как фронтовые истребители-бомбардировщики. Войска РФ используют их, в частности, для сброса управляемых авиабомб, в том числе с модулями планирования и коррекции (МПК).

В Генштабе отметили, что степень повреждения вражеской авиатехники и результаты поражения уточняются.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия значительно увеличила производство "шахедов". Ударные дроны запускают сотнями и меняют тактику обстрелов — много дронов могут атаковать один город. Украина ищет пути защиты от вражеских беспилотников.

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что страна продолжает адаптировать свою оборону для противодействия вражеским дронам.



