Как пишет издание Bloomberg, российская армия достигла ограниченных успехов на фронте против украинских войск, испытывающих нехватку оружия и боеприпасов. Это стало вызовом для диктатора Владимира Путина, поскольку благодаря поступлению западного оружия ВСУ и из-за роста потерь армии РФ преимущество россиян на поле боя теряется.

Оккупанты теряют способность наступать. Фото из открытых источников

Отмечается, что попытка ВС РФ открыть новый фронт в Харьковской области выглядит таковой, что не достигла своей цели, которая заключалась в создании так называемой буферной зоны вдоль границы.

Издание отмечает, что с поступлением оружия от США Кремлю приходится сталкиваться с изменением отношения союзников Украины, ослабляющих ограничения на нанесение ударов по территории РФ.

"Перспективы России одержать победу в этом году значительно уменьшились после возобновления поставок оружия и помощи. Россия, возможно, имеет большее количество солдат, но многие ее первоклассные бронетехники были уничтожены. На восстановление армии к уровню 2022 года уйдут годы", — заявил старший научный сотрудник из вопросов наземных войн Международного института стратегических исследований Бен Барри.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин вновь озвучил нарратив о готовности России к переговорам с Украиной. "Переговоры возможны на тех условиях, о которых мы договаривались еще начиная в Минске, а затем в Стамбуле. Но даже если взять за основу договоренности в Стамбуле, мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня", — заявил российский диктатор.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что действующая модель роста российской экономики "примитивна" и вскоре исчерпает себя, заявил глава "Сбербанка" Герман Греф. Текущий рост российской экономики, по словам Грефа, в первую очередь, обеспечивают растущие расходы государства на машиностроение, что приводит к росту зарплат в экономике. "Люди становятся более состоятельными, они идут в банки и, несмотря на все ограничения Центрального банка, получают кредиты. Даже по очень высоким ставкам из-за того, что у них выросли доходы", — отметил он.

