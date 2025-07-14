РФ теперь по новому применяет "шахеды": атаки не выдержит ни одна столица

Ударные беспилотники типа Shahed, которые Россия массово применяет в войне против Украины, все чаще используются по новой тактике. Речь идет об одновременных массированных атаках по разным направлениям, создающим критическую нагрузку даже для самых современных систем противовоздушной обороны. Как отметил военный эксперт Сергей Безкрестнов ("Флэш") в эфире Radio NV, ни один город мира, включая столицы государств НАТО, не способен полноценно отразить такую волну атак.

Атака Шахедов в Украине (фото из открытых источников)

Эксперт подчеркнул, что противник адаптирует тактику использования дронов, чтобы обходить украинскую мобильную оборону. По его словам, учитывая использование мобильных огневых групп, дроны стали заходить на высотах до 2-4 км. "Из таких высот попасть по цели из пулемета – очень сложно", – объяснил Бескрестнов.

Также он отметил, что "шахеды" накапливаются вокруг города, а затем заходят одновременно по нескольким направлениям, прорывая оборону численностью.

"Я общался об этом с иностранными коллегами, отвечающими за ПВО в своих странах. Они признают: ни одна столица мира, даже имеющие системы Patriot, не выдержит одновременного удара в виде 500 воздушных целей в формате "шахедов" одновременно со всех сторон", — сказал Бескрестнов.

По его мнению, даже многоуровневые западные системы ПВО больше приспособлены к отражению одновременно крылатых или баллистических ракет, а не сотен беспилотников. Именно поэтому, по словам эксперта, западные партнеры называют работу украинских сил ПВО настоящим "чудом".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ пошла в наступление с новой силой . Россия начала вторую волну своего летнего наступления, однако украинским силам удалось успешно остановить первую фазу вражеской атаки. Об этом в эфире телемарафона заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, хотя у российских войск есть определенные тактические достижения в полевых условиях, глобального прорыва не произошло. Отдельное внимание он обратил на ситуацию вокруг Константиновки в Донецкой области, где сосредоточены значительные силы противника — около 100 тысяч из общей группировки численностью до 700 тысяч.