Уже во второй раз российские пропагандисты на временно оккупированной Донбассе проведут фестиваль своих ручных псевдожурналистов.

Россияне свозят пропагандистов в Донецкую область. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, Запад организует фонд развития "новых медиа" при поддержке путинского фонда культурных инициатив. Главная цель фестиваля – научить своих рупоров новым методам искажения правды и донесения информации о "победах" в "сво", героизации ее участников.

Отмечается, что фестиваль пройдет в ноябре, но уже сегодня местные коллаборанты приступили к регистрации желающих пополнить ряды пропагандистов.

В Центре сопротивления подчеркнули, что в современной России журналистика мертва и не нужна, но Кремлю нужны те, кто будет ретранслировать приказы российского диктатора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать на Покровском направлении, несмотря на заявления Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник. "Главком и Верховный сообщили, что на Покровском направлении — стабилизация. Но если это стабилизация, то я балерина. Россияне продолжают продвигаться. Как я и отмечал, у россиян нет сил для одновременного наступления на Покровск, Селидово и Кураховку, поэтому они выбрали один приоритет и проламывают нашу оборону. Из приоритетных целей россиян — Украинск и Горняк, затем Кураховка. Все довольно логично, ведь это позволит окружить группу подразделений, которые держат оборону между Невельском и рекой Волчья", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Европе может наступить кризис масштаба Второй мировой войны, если победу на президентских выборах в США одержит Дональд Трамп. Как пишут в материале для Foreign Policy Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс, и Эдвард Стрингер, маршал авиации Королевских ВВС в отставке и старший научный сотрудник британского аналитического центра Policy Exchange, победа Трампа может иметь ключевое значение для войны в Украине и может оставить Европу в тяжелом положении.

