РФ стягивает армию в Мариуполь: подробности

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Марьян Ощановский
Во временно оккупированном Мариуполе россияне создали две новые военные базы.
Россия накапливает войска в Мариуполе. Фото из открытых источников
Враг наращивает военное присутствие в Мариуполе, сообщает представитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
По его информации, в марте и апреле в Мариуполе появились две новые военные базы. А именно – на территории Кальмиусского района в северо-западной части города и логистическая база в Левобережном районе в ЖМР "Восточный".
По словам чиновника, наибольший интерес представляет логистическая база, поскольку ее организация — результат необходимости расширения уже имеющейся базы неподалеку.
Он добавил, что в ближайшее время ожидается полноценное вовлечение в военные цели железнодорожных станций "Мариуполь-сортировочная", "Мариуполь-главный", "Мариуполь-порт", а также использование мощностей самого порта Мариуполя.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины и России есть "очень хорошие" шансы достичь определенной мирной договоренности уже на этой неделе. По словам американского лидера, его администрация провела ряд конструктивных встреч, касающихся ситуации вокруг Украины и России. Трамп пообещал раскрыть детали этих обсуждений в течение трех дней. Во время разговора с журналистами президент США ответил на вопрос о возможности достижения мирного соглашения уже на этой неделе. Он отметил, что такой вариант развития событий вполне реален.
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