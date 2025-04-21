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РФ стягивает армию в Мариуполь: подробности

Оккупанты создали две военные базы в захваченном городе

сегодня, 22:15
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Марьян Ощановский

Во временно оккупированном Мариуполе россияне создали две новые военные базы.

РФ стягивает армию в Мариуполь: подробности

Россия накапливает войска в Мариуполе. Фото из открытых источников

Враг наращивает военное присутствие в Мариуполе, сообщает представитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его информации, в марте и апреле в Мариуполе появились две новые военные базы. А именно – на территории Кальмиусского района в северо-западной части города и логистическая база в Левобережном районе в ЖМР "Восточный".

По словам чиновника, наибольший интерес представляет логистическая база, поскольку ее организация — результат необходимости расширения уже имеющейся базы неподалеку.

"В целом тенденция усиления военного пребывания в Мариуполе началась в начале года. Мы можем констатировать, что это не случайность, а последовательное превращение Мариуполя в главный и полноценный логистически военный плацдарм не только для грузов, но техники и живой силы", — заявил Петр Андрющенко.

Он добавил, что в ближайшее время ожидается полноценное вовлечение в военные цели железнодорожных станций "Мариуполь-сортировочная", "Мариуполь-главный", "Мариуполь-порт", а также использование мощностей самого порта Мариуполя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины и России есть "очень хорошие" шансы достичь определенной мирной договоренности уже на этой неделе. По словам американского лидера, его администрация провела ряд конструктивных встреч, касающихся ситуации вокруг Украины и России. Трамп пообещал раскрыть детали этих обсуждений в течение трех дней. Во время разговора с журналистами президент США ответил на вопрос о возможности достижения мирного соглашения уже на этой неделе. Он отметил, что такой вариант развития событий вполне реален.



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Источник: https://t.me/andriyshTime/36278?single
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