РФ стягивает армию в Мариуполь: подробности

Во временно оккупированном Мариуполе россияне создали две новые военные базы.

Россия накапливает войска в Мариуполе. Фото из открытых источников

Враг наращивает военное присутствие в Мариуполе, сообщает представитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его информации, в марте и апреле в Мариуполе появились две новые военные базы. А именно – на территории Кальмиусского района в северо-западной части города и логистическая база в Левобережном районе в ЖМР "Восточный".

По словам чиновника, наибольший интерес представляет логистическая база, поскольку ее организация — результат необходимости расширения уже имеющейся базы неподалеку.

"В целом тенденция усиления военного пребывания в Мариуполе началась в начале года. Мы можем констатировать, что это не случайность, а последовательное превращение Мариуполя в главный и полноценный логистически военный плацдарм не только для грузов, но техники и живой силы", — заявил Петр Андрющенко.

Он добавил, что в ближайшее время ожидается полноценное вовлечение в военные цели железнодорожных станций "Мариуполь-сортировочная", "Мариуполь-главный", "Мариуполь-порт", а также использование мощностей самого порта Мариуполя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины и России есть "очень хорошие" шансы достичь определенной мирной договоренности уже на этой неделе. По словам американского лидера, его администрация провела ряд конструктивных встреч, касающихся ситуации вокруг Украины и России. Трамп пообещал раскрыть детали этих обсуждений в течение трех дней. Во время разговора с журналистами президент США ответил на вопрос о возможности достижения мирного соглашения уже на этой неделе. Он отметил, что такой вариант развития событий вполне реален.