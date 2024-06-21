На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики активно набирают судебные приставы в фейковые суды.

Россияне усиливают репрессии в оккупации. Фото из открытых источников

Как пишет Центр национального сопротивления, судей, выносящих юридически ничтожные приговоры украинским гражданам на оккупированных территориях, назначают из РФ, а их обслугу пытаются набирать из местных жителей. Сейчас россияне активно ищут приставы.

"Если на временно оккупированных территориях Херсонской области россияне открыли “школу приставов”, то на Запорожье они берут всех без опыта любой работы и обещают социальный пакет и высокие зарплаты", — сообщает Центр сопротивления.

Центр национального сопротивления подчеркнул, что работа приставом является участием в репрессиях против украинского народа, поэтому считается тяжким преступлением без срока давности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США усиливают давление на Китай, ослабляя его экономические возможности и влияние в Азии, заявил политолог Андрей Городницкий. "Китай сейчас очень сильно страдает от США. Давление Штатов усилилось после визита Путина в Китай и очередного нагнетания ситуации вокруг Тайваня, поскольку, несмотря на визит Си Цзиньпина в Европу и встречу с Макроном, Пекин решил продолжать политику поддержки России", – рассказал политолог.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что главарь Чечни Рамзан Кадыров 8 июня тайно женил двух своих сыновей — 17-летнего Эли и 16-летнего Адама. По информации российских оппозиционных СМИ, супругой старшего сына главы Чечни стала внучка депутата Госдумы Адама Делимханова, которого называют двоюродным братом Кадырова. Проанализировав соцсети матери невесты, Хеди Делимхановой, журналисты установили, что жене Эли не более 14 лет.