В России ситуация с производством ракет остается критически напряженной, и стране не хватает ракет для нужд армии. Такое мнение в эфире "Киев24" высказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Ракетный удар. Фото: 24 Канал

"Ракет не хватает. Ситуация очень сложная, они смогли производить 120-130 ракет в месяц в 2022 году, причем речь шла как о баллистических, так и о крылатых ракетах, иногда производственные мощности достигали 150 ракет. Однако впоследствии санкции стали более строгими. ных запасов этих чипов. Поэтому в России нет огромных запасов ракет, а составы ракет мы уже "посетили" Ситуация действительно сложная", — отметил эксперт.

Криволап также высказал предположение, что недавняя атака с использованием ограниченного количества ракет могла являться тестом для проверки эффективности нашей системы ПВО и поиска новых маршрутов для запусков ракет.

"Этой ночью Путин показал, что у него еще есть ракеты, но это смешно — четыре бомбардировщика с двумя ракетами, одна из которых, вероятно, упала в России. Это выглядело как проверка. Видимо, они тестировали наши зоны ПВО и искали новые маршруты для ракетных ударов", — пояснил он.

Он также сомневается, что Россия сможет сейчас организовать масштабный удар "Искандерами", отметив, что на северной границе размещено около 48 пусковых установок из 70 возможных.

"Это практически все, что они смогли собрать. Для эффективного использования таких установок нужно много ресурсов, которых в России явно не хватает", — добавил Криволап.

Однако он подчеркнул, что нужно быть готовыми к любым возможным атакам.

По корейским ракетам KN-23 эксперт отметил, что даже усовершенствованные версии этих ракет имеют точность до 100 метров от цели, что делает их неэффективными для поражения военных целей.

Портал "Комментарии" уже писал, что после недавних заявлений Дональда Трампа украинские военные начали активно отказываться от нашивок и шевронов с американской символикой, ранее носивших в знак благодарности за помощь.