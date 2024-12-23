РФ "стирает" авиабомбами еще один город

Российские захватчики не прекращают атаки на город Курахово Донецкой области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Россияне штурмуют Курахово. Фото из открытых источников

Он сообщил, что россияне пытаются находить в украинской обороне места, где нет бойцов, куда направляют свою пехоту.

" Курахово нон-стоп штурмуют россияне: давят в основном пехотой, пытаясь выискивать "дыры" в нашей обороне. То есть оккупанты ищут позиции, на которых нет нашей пехоты, чтобы просачиваться через них вперед", — рассказал военный "Алекс".

По его словам, очень сложно вести боевые действия в подобных условиях.

"Курахово полностью "стирают" КАБы. Для россиян КАБы – это как артиллерия. Россияне отрабатывают авиабомбами по площади, чтобы хотя бы что-то уничтожить", — добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская власть хочет перехватить инициативу на фронте до инаугурации Дональда Трампа, чтобы продемонстрировать способность ВСУ успешно бороться с россиянами. Как пишет The Financial Times со ссылкой на военных чиновников и аналитиков, следующие несколько месяцев станут решающим этапом войны, поскольку Украина пытается стабилизировать свою оборону и укрепить свои позиции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что идея размещения миротворцев в Украине будет иметь только смысл, если это будет готовая к бою армия, а не нейтральные наблюдатели, заявил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по кибермощности и будущих конфликтов Франц-Штефан Гади. Аналитик подчеркнул, что три года Европа не принимала сильных решений в поддержку Украины и только сейчас осознала масштаб рисков, возникающих для нее, если РФ победит.