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Марьян Ощановский
Российские захватчики не прекращают атаки на город Курахово Донецкой области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".
Россияне штурмуют Курахово. Фото из открытых источников
Он сообщил, что россияне пытаются находить в украинской обороне места, где нет бойцов, куда направляют свою пехоту.
По его словам, очень сложно вести боевые действия в подобных условиях.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская власть хочет перехватить инициативу на фронте до инаугурации Дональда Трампа, чтобы продемонстрировать способность ВСУ успешно бороться с россиянами. Как пишет The Financial Times со ссылкой на военных чиновников и аналитиков, следующие несколько месяцев станут решающим этапом войны, поскольку Украина пытается стабилизировать свою оборону и укрепить свои позиции.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что идея размещения миротворцев в Украине будет иметь только смысл, если это будет готовая к бою армия, а не нейтральные наблюдатели, заявил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по кибермощности и будущих конфликтов Франц-Штефан Гади. Аналитик подчеркнул, что три года Европа не принимала сильных решений в поддержку Украины и только сейчас осознала масштаб рисков, возникающих для нее, если РФ победит.
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