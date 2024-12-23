logo

BTC/USD

94075.35

ETH/USD

3384.15

LTC/USD

104.91

USD/UAH

42.30

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ "стирает" авиабомбами еще один город
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ "стирает" авиабомбами еще один город

Враг не прекращает штурмы Курахово

23 декабря 2024, 22:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Российские захватчики не прекращают атаки на город Курахово Донецкой области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ "стирает" авиабомбами еще один город

Россияне штурмуют Курахово. Фото из открытых источников

Он сообщил, что россияне пытаются находить в украинской обороне места, где нет бойцов, куда направляют свою пехоту.

"Курахово нон-стоп штурмуют россияне: давят в основном пехотой, пытаясь выискивать "дыры" в нашей обороне. То есть оккупанты ищут позиции, на которых нет нашей пехоты, чтобы просачиваться через них вперед", — рассказал военный "Алекс".

По его словам, очень сложно вести боевые действия в подобных условиях.

"Курахово полностью "стирают" КАБы. Для россиян КАБы – это как артиллерия. Россияне отрабатывают авиабомбами по площади, чтобы хотя бы что-то уничтожить", — добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская власть хочет перехватить инициативу на фронте до инаугурации Дональда Трампа, чтобы продемонстрировать способность ВСУ успешно бороться с россиянами. Как пишет The Financial Times со ссылкой на военных чиновников и аналитиков, следующие несколько месяцев станут решающим этапом войны, поскольку Украина пытается стабилизировать свою оборону и укрепить свои позиции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что идея размещения миротворцев в Украине будет иметь только смысл, если это будет готовая к бою армия, а не нейтральные наблюдатели, заявил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по кибермощности и будущих конфликтов Франц-Штефан Гади. Аналитик подчеркнул, что три года Европа не принимала сильных решений в поддержку Украины и только сейчас осознала масштаб рисков, возникающих для нее, если РФ победит.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/officer_alex33/4525
Теги:

Новости

Все новости