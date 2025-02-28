РФ стала меньше атаковать Украину ракетами: эксперт назвал весомую причину

Россия пытается удешевить войну, поэтому в последнее время все чаще используют ударные дроны. Это, в свою очередь, привело к уменьшению количества вылетов стратегической авиации. Такое мнение в эфире "КИЕВ24" высказал заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

Ракетный удар. Фото: 24 Канал

Эксперт пояснил, что у России есть ограничения в развитии стратегической авиации, а ее старые самолеты теряют свою эффективность, что также может быть фактором уменьшения атак.

"Однако Путин ориентируется на развитие беспилотников, поскольку это дешевле, а результат получается похожим на использование крылатых ракет", – подытожил Храпчинский.

В то же время авиационный аналитик Константин Криволап рассказал, что не так давно было замечено, что звук российских "Шахедов" стал более громким, хотя это не результат изменения конструкции оружия. Звук дронов стал громче из-за того, что они начали лететь на меньшей высоте.

"Звук стал более выразительным из-за того, что дроны летают ближе, а эхо стало более четким", – объяснил он.

Кроме того, Криволап отметил, что россияне до сих пор используют в своих дронах китайский поршневой двигатель, устаревший. "Этот двигатель они просто скопировали, как смогли. Его основное требование – обеспечить полет продолжительностью 10-25 часов, после чего он может просто "отключиться", – объяснил эксперт.

Он также обратил внимание, что Россия постоянно меняет и усовершенствует "Шахеды". От оригинальных иранских дронов почти ничего не осталось.

"Модернизация заключается в улучшении навигационной системы, чтобы снизить чувствительность к нашему РЭБу. Это сделано, поскольку сначала мы эффективно противодействовали этим дронам. Также они улучшают связь на отдельных моделях, чтобы иметь возможность получить информацию о месте, где был сбит дрон. Иногда даже используют элементы Starlink для связи", — добавил Криволап.

Ранее портал "Комментарии" писал, что у России есть достаточно ресурсов для дальнейших ракетных обстрелов Украины, поэтому считать, что Владимир Путин прекратит агрессию в ожидании возможных договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, опасно.