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РФ создала в оккупации центры русификации: важные детали

Противник русифицирует жителей оккупированных регионов

сегодня, 21:55
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Марьян Ощановский

На временно оккупированных территориях Украины будут созданы центры популяризации русского языка. Соответствующую инициативу предложил российский диктатор Владимир Путин.

РФ создала в оккупации центры русификации: важные детали

Враг усиливает русификацию в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, Путин поставил задачу в приоритетном порядке оснащать кабинеты русского языка в уничтоженных оккупантами Донбассе, Луганской области, Запорожье, Херсонской области. Соответствующая русская языковая агрессия связана с поражением Москвы по поводу надежд на тотальную лояльность местного населения к оккупантам. С другой стороны, это политика полной ассимиляции украинцев в русское языковое и культурное пространство.

Отмечается, что центры русского языка будут созданы в каждой школьной библиотеке, поскольку именно школы стали центрами пропаганды Кремля на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ходе наступления на Покровском направлении Донецкой области российские захватчики целенаправленно убивают гражданских лиц, применяя против них ударные дроны, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "На Покровском направлении в районе трассы Желтое — Юрьевка россияне бьют по гражданским людям FPV-дронами и управляемыми авиабомбами. Ситуация один в один как в Селидове", — рассказал военный "Алекс".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Министерство иностранных дел Украины назвало неприемлемым и безосновательным заявление польского вице-премьер-министра Кшиштофа Гавковского, обвинившего украинского президента Владимира Зеленского в намерениях втянуть Польшу в войну против России. "Убеждены, что сбитие российских ракет и дронов, летящих в направлении Польши над территорией Украины, а не над территорией самой Польши, отвечает интересам безопасности самой Польши и ее граждан", – отметили в украинском МИД.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/kreml-na-tot-ukrayiny-stvoryt-tsentry-rusyfikatsiyi/
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