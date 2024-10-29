РФ сосредоточила 200 000 военных: в ВСУ ответили, есть ли угроза для еще одной области

Силы обороны Украины продолжают успешно сдерживать российские войска на южном направлении фронта, где сосредоточено около 200 тысяч российских военных. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Наступление РФ (фото из открытых источников)

По его словам, эта цифра учитывает также российских солдат, дислоцирующихся в аннексированном Крыму. Он отметил, что российские войска перераспределяют свои силы на разных участках фронта, определяя приоритеты: где усиливать наступательные действия, а занимать оборонительные позиции.

"Враг распределяет эти силы на каждом отрезке линии боевого столкновения согласно своим планам. По данным нашей разведки, враг не сформировал ударную группу для проведения наступательных операций," — пояснил Волошин.

В частности, он обратил внимание на важность села Левадное, которое является путём к стратегическому пункту Большая Новоселка, который находится на юге Донецкой области и граничит с Днепропетровской областью. По его словам, украинские войска прилагают максимум усилий, чтобы не дать врагу продвинуться вперед.

"Больших продвижений российских войск нет. Противник лишь недавно, используя постоянные штурмовые действия, добился частичного успеха, вклинясь на незначительное расстояние в глубину взводного опорного пункта возле Левадного. В настоящее время ВСУ проводят стабилизационные мероприятия, чтобы восстановить позиции. Поэтому, фактически, проса нет, — добавил он.

Кроме того, Волошин отметил, что на отдельных участках фронта российские войска готовятся к штурмовым атакам малыми группами пехоты, в состав которых до 10 человек. По его словам, враг также накапливает бронетехнику для поддержки таких штурмовых групп, в частности, в направлении Левадного, где возможно усиление боевых действий с участием бронетехники и танков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россияне отказываются наступать на важном для них направлении