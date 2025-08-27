logo

BTC/USD

111034

ETH/USD

4583.54

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ снова уничтожает украинскую энергетику: к Западу обратились со срочным предупреждением
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ снова уничтожает украинскую энергетику: к Западу обратились со срочным предупреждением

Россия нанесла новые массированные удары по критической инфраструктуре, под обстрелы попали две области.

27 августа 2025, 12:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ночь на 27 августа российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Основными целями агрессора стали Сумская и Полтавская области. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

РФ снова уничтожает украинскую энергетику: к Западу обратились со срочным предупреждением

Фото: из открытых источников

"Россияне снова вернулись к проверенной тактике — удары по энергетике. На этот раз под ударом оказались Сумы и Полтава", — отметил он.

Коваленко подчеркнул, что Россия продолжает использовать атаки на энергосистему как инструмент давления на украинское население и экономику. При этом, по его словам, отсутствие адекватной международной реакции лишь поощряет Кремль к повторению подобных преступлений.

"Это результат безнаказанности и нехватки "адских" санкций", — добавил чиновник.

Тем не менее, украинские силы обороны не оставляют действий врага без ответа. Коваленко подчеркнул, что украинские удары по российским военным объектам продолжаются, но главную нагрузку в противостоянии все еще несет именно Украина.

"Мы причиняем РФ боли, но преимущественно делаем это сами", — подытожил он.

В Полтавской области в результате атаки пострадало предприятие энергетического сектора. Зафиксированы повреждения административного здания, транспортных средств и оборудования, обесточивание потребителей, а также возгорание на территории объекта. К счастью, обошлось без жертв.

В то же время в Сумах было слышно серию взрывов. Россия применила дроны-камикадзе, ударившие по окрестностям Сумской общины. В результате атаки повреждены инфраструктурные объекты, в городе частично исчезли электро- и водоснабжение. Работают аварийные службы, погибших нет.

Как уже писали "Комментарии", президент Финляндии Александр Стубб убежден, что российский лидер Владимир Путин не намерен останавливать войну против Украины в ближайшее время, а единственный способ приблизить ее завершение — это ослабление и целенаправленное "ударное" ослабление военного потенциала России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/akovalenko1989/9680
Теги:

Новости

Все новости