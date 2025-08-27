РФ снова уничтожает украинскую энергетику: к Западу обратились со срочным предупреждением

В ночь на 27 августа российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Основными целями агрессора стали Сумская и Полтавская области. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Фото: из открытых источников

"Россияне снова вернулись к проверенной тактике — удары по энергетике. На этот раз под ударом оказались Сумы и Полтава", — отметил он.

Коваленко подчеркнул, что Россия продолжает использовать атаки на энергосистему как инструмент давления на украинское население и экономику. При этом, по его словам, отсутствие адекватной международной реакции лишь поощряет Кремль к повторению подобных преступлений.

"Это результат безнаказанности и нехватки "адских" санкций", — добавил чиновник.

Тем не менее, украинские силы обороны не оставляют действий врага без ответа. Коваленко подчеркнул, что украинские удары по российским военным объектам продолжаются, но главную нагрузку в противостоянии все еще несет именно Украина.

"Мы причиняем РФ боли, но преимущественно делаем это сами", — подытожил он.

В Полтавской области в результате атаки пострадало предприятие энергетического сектора. Зафиксированы повреждения административного здания, транспортных средств и оборудования, обесточивание потребителей, а также возгорание на территории объекта. К счастью, обошлось без жертв.

В то же время в Сумах было слышно серию взрывов. Россия применила дроны-камикадзе, ударившие по окрестностям Сумской общины. В результате атаки повреждены инфраструктурные объекты, в городе частично исчезли электро- и водоснабжение. Работают аварийные службы, погибших нет.

Как уже писали "Комментарии", президент Финляндии Александр Стубб убежден, что российский лидер Владимир Путин не намерен останавливать войну против Украины в ближайшее время, а единственный способ приблизить ее завершение — это ослабление и целенаправленное "ударное" ослабление военного потенциала России.