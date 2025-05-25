РФ снова ударила ракетой Х-22, но ее не сбили: Игнат рассказал новые подробности о ночной атаке

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Лиля Воробьева
Во время ночной комбинированной воздушной атаки Россия после продолжительного перерыва снова использовала ракету Х-22 для удара по территории Украины.
Ракетный удар РФ по Украине (фото из открытых источников)
Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, ранее российская армия часто применяла эту ракету, но впоследствии использование прекратилось на время.
Комментируя действия противовоздушной обороны Украины, он сообщил, что ее работа была эффективной. В частности, хорошо проявили себя западные самолеты F-16 и Mirage. Высокую эффективность в уничтожении крылатых ракет показали зенитно-ракетные бригады.
Кроме того, Игнат подчеркнул, что российские силы запустили по Украине рекордное количество "шахедов" и дронов-имитаторов — всего 298 единиц. Это свидетельствует об активном наращивании производства беспилотников со стороны противника.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне сообщили о последствиях атаки на Украину . Сегодня ночью оккупанты совершили массированную ракетную и "шахедную" атаку по Украине, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе дети, а также ранены десятки человек. Попадания произошли по жилым домам, авто, гражданской инфраструктуре, а также промышленности. Однако оккупанты заявили, что избивали исключительно по "военным объектам". Такую ложь публикует в отчете Минобороны РФ.Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – написали во вражеском ведомстве.
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