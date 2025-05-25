РФ снова ударила ракетой Х-22, но ее не сбили: Игнат рассказал новые подробности о ночной атаке

Во время ночной комбинированной воздушной атаки Россия после продолжительного перерыва снова использовала ракету Х-22 для удара по территории Украины.

Ракетный удар РФ по Украине (фото из открытых источников)

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, ранее российская армия часто применяла эту ракету, но впоследствии использование прекратилось на время.

"Сегодня мы видели, что самолет Ту-22М3 запустил такую ракету — 950 кг взрывчатая часть. Особенностью ракеты является применение по авианосным группам. И еще одна особенность — это неточность. Ракета имеет допустимую неточность в радиусе поражения 600 м. И вот такой ракетой они сегодня снова атаковали Украину", — сказал он. – отметил Игнат.

Комментируя действия противовоздушной обороны Украины, он сообщил, что ее работа была эффективной. В частности, хорошо проявили себя западные самолеты F-16 и Mirage. Высокую эффективность в уничтожении крылатых ракет показали зенитно-ракетные бригады.

"К сожалению, баллистика сегодня летела по разным регионам и перехватить ее сегодня не удалось", — добавил спикер Воздушных сил.

Кроме того, Игнат подчеркнул, что российские силы запустили по Украине рекордное количество "шахедов" и дронов-имитаторов — всего 298 единиц. Это свидетельствует об активном наращивании производства беспилотников со стороны противника.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне сообщили о последствиях атаки на Украину . Сегодня ночью оккупанты совершили массированную ракетную и "шахедную" атаку по Украине, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе дети, а также ранены десятки человек. Попадания произошли по жилым домам, авто, гражданской инфраструктуре, а также промышленности. Однако оккупанты заявили, что избивали исключительно по "военным объектам". Такую ложь публикует в отчете Минобороны РФ.

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – написали во вражеском ведомстве.