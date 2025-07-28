РФ снова прорывает фронт: детали от США

Российские оккупационные войска недавно продвинулись в районе Северска, Торецка и Новопавловки, а также на западе Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Института изучения войны.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Американские аналитики, ссылаясь на геолокационные данные, указывают, что россияне продвинулись к северо-востоку от Сиверска в ходе усиленной механизированной атаки численностью до роты.

Украинская бригада, отражавшая атаку, сообщила, что российские войска использовали шесть танков, три бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин (ББМ) МТ-ЛБ, бронированную ремонтно-эвакуационную машину, 12 гражданских автомобилей, два багги и 41 мотоцикл.

"Украинская группа войск "Хортица" сообщила 26 июля, что украинские войска отразили российскую моторизованную атаку к северо-востоку от Сиверска, и геолокационные кадры от 27 июля, вероятно, показывают одну волну этой атаки", — отмечают аналитики.

Как указывают в ISW, российские оккупационные войска вновь активизировали наступательные операции на Сиверском направлении в начале лета 2025 года, а российские военные блогеры начали утверждать в конце июня 2025 года, что российские ДРГ действуют на восточных окраинах Сиверска.

Эти продвижения свидетельствуют о том, что российские войска находятся в нескольких километрах от Сиверска, и могут начать проводить более согласованные атаки на город в ближайшем будущем, подчеркивают аналитики.

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