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РФ снова продвинулась на Покровском направлении: почему не получается остановить врага

Враг продолжает наступать на многих участках фронта

сегодня, 20:20
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Марьян Ощановский

Российские захватчики продолжают атаковать по всей линии столкновения. Особый успех оккупанты имеют на Покровском направлении Донецкой области, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ снова продвинулась на Покровском направлении: почему не получается остановить врага

РФ продолжает наступление на Донбассе. Фото из открытых источников

По словам военнослужащего, на Покровском направлении успех россиян обусловлен истощенностью старых бригад и неподготовленностью вновь созданных подразделений.

"Россияне ведут наступление на Гродовку и трассу Покровск-Карловка. Новогродовка и Селидово, на мой взгляд, является целью дополнительной, а не основной. Россиянам гораздо важнее захватить Мемрик, перебить трассу и заставить украинцев отойти на восточный берег реки Волча и захватить Карловку. Таким образом россияне смогут сконцентрировать наступление на Курахово и Покровске. Думаю, наши родители-командиры понимают замысел россиян и совершат действия, выходящие за пределы заявлений положительных блоггеров", — отметил Николай Мельник.

Офицер ВСУ также сообщил, что на северном фронте Силы обороны уничтожили мосты через реку Сейм.

"Россияне уже начали ставить понтоны, которые мы будем уничтожать, используя тактику, которая уже дала плоды на Херсонщине. Мы будем душить их – уничтожать понтоны, сбивать вертолеты и постоянно давить, заставляя тратить боеприпасы и людей. Есть вопрос, насколько такие действия будут успешными, поскольку Сейм – не Днепр, и логистику можно будет наладить за счет даже деревянных плотов", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не позволяют Украине использовать свое оружие для дальнобойных ударов внутри России. "Вы должны помнить, что это не только Штаты, а коалиция объединившихся стран, чтобы оказывать Украине оружие, средства и поддержку. Мы считаем, что лучший способ, с помощью которого украинцы могут быть эффективными на поле боя, — объединить эти возможности вместе и продолжать отвергать российские силы, чтобы вернуть свою суверенную территорию. Это не обязательно произойдет, нанося дальние глубокие удары внутри России", — сказала Сабрина Сингх.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02dhUf7tXuNkb1i6RPaha72QAqummzGysurqvRzYxkdv7qGAbwcKeTdxiXJs1fvQn1l&id=100000878673787
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