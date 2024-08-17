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Марьян Ощановский
Российские захватчики продолжают атаковать по всей линии столкновения. Особый успех оккупанты имеют на Покровском направлении Донецкой области, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.
РФ продолжает наступление на Донбассе. Фото из открытых источников
По словам военнослужащего, на Покровском направлении успех россиян обусловлен истощенностью старых бригад и неподготовленностью вновь созданных подразделений.
Офицер ВСУ также сообщил, что на северном фронте Силы обороны уничтожили мосты через реку Сейм.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не позволяют Украине использовать свое оружие для дальнобойных ударов внутри России. "Вы должны помнить, что это не только Штаты, а коалиция объединившихся стран, чтобы оказывать Украине оружие, средства и поддержку. Мы считаем, что лучший способ, с помощью которого украинцы могут быть эффективными на поле боя, — объединить эти возможности вместе и продолжать отвергать российские силы, чтобы вернуть свою суверенную территорию. Это не обязательно произойдет, нанося дальние глубокие удары внутри России", — сказала Сабрина Сингх.
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