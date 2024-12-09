РФ снова похитила украинских детей: их нашли в Екатеринбурге

Рождественско-новогодний период стал очередным сезоном для пропагандистских акций РФ, которые оккупанты устраивают украинским детям на временно оккупированных территориях Украины.

Враг вывозит украинских детей. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, детей, не депортированных из Украины, регулярно вывозят на "образовательные мероприятия" в Россию, чтобы влиять на их сознание.

По данным Центра сопротивления, на этот раз детей из временно оккупированной Донецкой области увезли в Екатеринбург. Впрочем, поездка включает в себя ряд мероприятий и лекций, во время которых кремлевские пропагандисты рассказывают о "российской идентичности" и "больших перспективах" этих детей в составе РФ.

Отмечается, что старших детей в большинстве своем убеждают оставаться в России на обучение. По данным Центра сопротивления, соответствующий "тур" в Россию продлится две недели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ситуация в районе Великой Новоселки на юге Донецкой области продолжает обостряться, пишет украинский военный паблик Deep State. "И хотя украинским сила удалось выбить россиян из Нового Комара, где проходит последняя логистика в Большую Новоселку, РФ продолжает штурмовать село малыми группами. К югу от Великой Новоселки напряженная ситуация складывается у Макаровки, позиции которой ослаблены после потери Благодатного. Также есть угроза вторжения с юга в сам город", — пишет паблик.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время на Покровском и Кураховском направлениях российские захватчики все чаще попадают в плен к украинским защитникам, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". Офицер ВСУ отметил, что российская "тактика скорых заскоков" у тыл украинских военнослужащих имеет очевидные недостатки.