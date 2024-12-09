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РФ снова похитила украинских детей: их нашли в Екатеринбурге

Детей вывозят в Россию на «перевоспитание»

9 декабря 2024, 22:48
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Марьян Ощановский

Рождественско-новогодний период стал очередным сезоном для пропагандистских акций РФ, которые оккупанты устраивают украинским детям на временно оккупированных территориях Украины.

РФ снова похитила украинских детей: их нашли в Екатеринбурге

Враг вывозит украинских детей. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, детей, не депортированных из Украины, регулярно вывозят на "образовательные мероприятия" в Россию, чтобы влиять на их сознание.

По данным Центра сопротивления, на этот раз детей из временно оккупированной Донецкой области увезли в Екатеринбург. Впрочем, поездка включает в себя ряд мероприятий и лекций, во время которых кремлевские пропагандисты рассказывают о "российской идентичности" и "больших перспективах" этих детей в составе РФ.

Отмечается, что старших детей в большинстве своем убеждают оставаться в России на обучение. По данным Центра сопротивления, соответствующий "тур" в Россию продлится две недели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ситуация в районе Великой Новоселки на юге Донецкой области продолжает обостряться, пишет украинский военный паблик Deep State. "И хотя украинским сила удалось выбить россиян из Нового Комара, где проходит последняя логистика в Большую Новоселку, РФ продолжает штурмовать село малыми группами. К югу от Великой Новоселки напряженная ситуация складывается у Макаровки, позиции которой ослаблены после потери Благодатного. Также есть угроза вторжения с юга в сам город", — пишет паблик.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время на Покровском и Кураховском направлениях российские захватчики все чаще попадают в плен к украинским защитникам, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". Офицер ВСУ отметил, что российская "тактика скорых заскоков" у тыл украинских военнослужащих имеет очевидные недостатки.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-povezly-ukrayinskyh-ditej-z-to-donechchyny-na-ural/
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