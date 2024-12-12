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РФ снова массированно атакует Украину дронами: где существует угроза обстрелов

Во многих областях Украины раздается воздушная тревога: угроза применения ударных дронов

сегодня, 18:50
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Кречмаровская Наталия

Несколько дней подряд вражеские войска не использовали ударные дроны для обстрелов. В четверг, 12 декабря, возобновили атаку.

РФ снова массированно атакует Украину дронами: где существует угроза обстрелов

Фото из открытых источников

В воздушных силах ВС Украины предупредили об угрозе ударов во многих областях. После 18:00 вражеские беспилотники фиксировали по следующим локациям:

  • несколько групп БпЛА в Сумской области, курс — западный/юго-западный;

  • БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс — западный/юго-западный;

  • БПЛА на юге Черниговщины, курс – западный;

  • БПЛА на севере Черниговщины, курс – южный.

Об угрозе применения вражеских ударных дронов предупредили жителей Харьковской и Донецкой областей.

Также зафиксировали движение ударного дрона в Полтавской области в направлении г.Миргород с севера.

Вражеские ударные БпЛА на границе Харьковской и Донецкой областей, курс — юго-западный! Внимание! г.Прилуки (Черниговщина)! Вражеские ударные БпЛА в вашем направлении с севера и востока!”, — предупредили в воздушных силах ВС Украины.

По данным мониторинговых пабликов по состоянию на 18:30 над Украиной находилось ориентировочно более 25 "Шахедов":

  • в Сумской области до 15,

  • в Черниговской — 7,

  • в Полтавской — 3,

  • по одному в Киевской и Черкасской областях.

К тому же количество "шахедов" увеличивается — мониторинговые паблики сообщаю, отдельно сообщают о 22 дронах мимо Прилук в сторону Киевской и Полтавской областей.

Напомним, что вражеские войска, вероятно, начали активно снаряжать самолеты стратегической авиации ракетами. Об этом, как рассказал портал "Комментарии", свидетельствует возобновление рейсов самолетов Ил-76 на авиабазу "Энгельс-2", где базируются самолеты.




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Источник: https://t.me/kpszsu
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